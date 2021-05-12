"У нас большой стаж": Хазанов заговорил о крепкой связи с Пугачевой

В беседе с Борисом Корчевниковым артист признался, что их с Аллой Пугачевой связывает крепкая дружба. Они познакомились еще в 60-х, когда оба учились. Тогда Геннадий Хазанов занимался в эстрадно-цирковом училище, а будущая Примадонна приезжала туда на заработки, была концертмейстером. По словам Геннадия Хазанова, в те времена они с артисткой стояли под лестницей и делились своими проблемами.
Как отметил актер в эфире шоу "Судьба человека", он с теплом относится к Алле Пугачевой, ведь они часто работали вместе, да и были друг у друга на виду почти всю жизнь. Хазанов пошутил, что был знаком с Примадонной еще до того, как Галкин появился на свет. "У нас с Аллой большой стаж дружбы", – добавил гость шоу.
При этом артист отметил, что с теплом и уважением относится к семье Пугачевой. Ему приятно видеть, что рядом с молодым избранником певица хорошо себя чувствует. "Я рад за него и за Аллу, у них замечательные дети", – подчеркнул гость программы "Судьба человека".
Также в беседе с Борисом Корчевниковым Геннадий Хазанов признался, что ему чудом удалось избежать алкогольной зависимости. Соблазн преследовал его с юношества. Тогда будущий актер работал на заводе слесарем, и коллеги часто расслаблялись с помощью водки. Звали с собой и Хазанова, но он не соглашался.
Затем к артисту пришла известность, которая сама по себе предполагает застолья и шумные компании. Гость программы "Судьба человека" уверен, что избежать алкоголизма ему удалось потому, что он абсолютно не получает удовольствия от выпивки.
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