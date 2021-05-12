"Ад пуст, все бесы здесь": мать Тимати всполошила народ снимками внуков

Симона Юнусова поделилась уникальными фото сына и дочери рэпера Тимати.

Родительница музыканта посвятила пост в своем инстаграм-аккаунте внукам. Известно, что наследники исполнителя – годовалый Ратмир и семилетняя Алиса редко видятся. Они родились от разных матерей – моделей Анастасии Решетовой и Алены Шишковой, с которыми артист не живет.

Внучка в основном находится на воспитании бабушки. Симона Юнусова водит девочку на разные кружки и регулярно отдыхает с ней в разных странах. С ними часто летает и рэпер Тимати. Ратмира же женщине дают редко. Анастасия Решетова предпочитает пользоваться услугами нянь.

Мать певца запечатлела те моменты, когда малыши находятся вместе. На кадрах сын и дочь музыканта едят и гуляют. Симона Юнусова написала, что в день траура по погибшим в стрельбе в казанской школе ей хочется крепко обнять детей и защитить их от всего ужасного.

Фото и слова матери рэпера Тимати всполошили подписчиков, и они выразили свои соболезнования семьям жертв трагедии. "Ад пуст, все демоны здесь", – высказался один из фолловеров по поводу страшного происшествия в Казани.

Также некоторые отметили, что дочь певца похожа на него как две капли воды, а Ратмир – на свою маму. Напомним, многие пользователи Сети считают, что мать исполнителя невзлюбила бывшую избранницу рэпера Тимати – Анастасию Решетову. А вот к маме своей внучки, по мнению поклонников звездной семьи, она относится куда теплее.