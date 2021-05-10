Матери Тимати стало плохо из-за происходящего с детьми

Мать Тимати высказалась о военной форме для детей. Симона Юнусова убеждена, что это является подменой понятий.



Сегодня мать Тимати Симона Юнусова опубликовала в своих социальных сетях пост о детях в военной форме в День Победы. Женщина заявила, что ей становится физически плохо, когда родители подобным образом одевают ребенка.

По словам Симоны, таким образом взрослые предлагают детям играть в войну. "Вряд ли ветеранам приятно видеть малышей в одежде, напоминающей о горе… Они воевали за Мир и Счастье!" – заявила Симона.

Также мать Тимати обратилась к подписчикам с просьбой высказать их мнение об этой теме в комментариях. "Мне становится физически плохо", — описала свое состояние она.

Позиции фолловеров тотально разошлись. Одна часть полностью поддерживает Симону и утверждает, что "романтизация войны в глазах детей – это преступление".

Другие подписчики считают, что военная форма на детях в День Победы – это не игра в войну, а дань памяти. К тому же комментаторы убеждены, что такая одежда – это то же самое, что и костюм для театрального представления или тематического праздника.

Отметим, что сама Симона в честь 9 мая выложила видео, где ее внучка Алиса читает стихотворение Кори Маркевич "Монолог о войне".

Однако девочка была одета в нейтральное ситцевое платье. Напомним, что Симона Юнусова стала популярна благодаря своему блогу в "Инстаграме".

На странице она пишет о воспитании детей, психологии, выкладывает фото и видео внучки Алисы, на которую тратит все свободное время. Девочка занимается танцами и гимнастикой, посещает театры и концерты. Также бабушка заботится и о здоровье внучки: они вместе ходят в баню и СПА.