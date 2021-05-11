"Совершал попытку суицида": отказавшийся от родственников Хазанов заговорил о личном

Актер стал новым гостем программы "Судьба человека". В эфире он рассказал, что его отец крайне любил женщин, а потому остановиться на одной просто не мог. Он бросил мать будущей звезды, когда та была еще беременна. О судьбе Виктора Лукачера звездный наследник знает лишь от близких людей.
Долгие годы они с отцом жили в одном доме, но Геннадий Викторович даже не догадывался об этом. Родитель не решался подойти и заговорить с ним. Однако Геннадий Хазанов отметил, что у него есть два сводных брата. От общения с ними он отказался и продолжает стоять на своем, так как был разочарован.
В какой-то момент один из них связался с артистом и предложил повидаться. Геннадий Хазанов согласился и пригласил его на спектакль. Позднее он прочитал интервью, которое дал брат. В диалоге он крайне резко отозвался о матери звезды. Он заявил, что та якобы увела отца из семьи, чем нарушила их идиллию. Тогда Геннадий Викторович отменил встречу.
Родственник был крайне удивлен и активно уговаривал его изменить решение. Он утверждал, что журналисты не оставляют его в покое. Своего младшего брата актер никогда не видел. "Совершал попытку суицида", – поведал он. Однажды Геннадий Викторович прочитал об этом. Он желает всем только хорошего, но поддерживать связь не намерен.
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