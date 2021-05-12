Геннадий Хазанов откровенно рассказал о тяжелой зависимости

Геннадий Хазанов признался, что у него были все предпосылки для развития алкогольной зависимости.

75-летний артист стал гостем очередного выпуска программы "Судьба человека" на канале "Россия-1". В беседе с Борисом Корчевниковым Геннадий Хазанов рассказал о своей непростой артистической доле.

В той или иной мере соблазн выпить преследовал будущую звезду еще с юности. В то время он трудился простым слесарем на заводе, и коллеги часто употребляли спиртное после тяжелой рабочей смены. Звали с собой и Хазанова, но тот не соглашался. Уже позже к Геннадию Викторовичу пришла публичность, которая сама по себе предполагает многочисленные застолья, встречи, банкеты. Но и тогда артисту удалось не впасть в зависимость. Юморист признался, что у него были все предпосылки всерьез пристраститься к спиртному. Чудом удалось "проскочить через это". Как считает сам актер, главное здесь то, что он не получает удовольствия от употребления алкоголя. Вероятно, именно это его и спасло.

Сила воли помогла артисту не только вести здоровый образ жизни, но и стать по-настоящему успешным человеком. Сегодня Хазанов может гордиться блестящей карьерой юмориста. Всю жизнь он счастлив в браке с одной-единственной избранницей – Златой Эльбаум. Дочь Алиса сделала артиста и счастливым дедушкой двух прекрасных внучек.

Не сложились у юмориста лишь отношения с отцом и сводными братьями. В той же программе Геннадий Хазанов рассказал, что отец с ним не общался, и с братьями сблизиться тоже так и не пришлось.