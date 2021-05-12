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Шоу-бизнес
"Скользкая баба": россияне набросились на лживую разлучницу Макееву

"Скользкая баба": россияне набросились на лживую разлучницу Макееву

После того, как эксперт разоблачил скандальную актрису, Анастасия Макеева стала жертвой очередных нападок поклонников.
прочитано 1051 раз

Скандал с очередным романом популярной актрисы продолжает набирать обороты и привлекает повышенное внимание общественности. Знаменитость обвиняют в том, что она увела из семьи своего нового возлюбленного Романа Малькова, который оказался многодетным отцом. При этом сами участники скандала активно раздают интервью и периодически рассказывают о происходящем в их личной жизни в различных ток-шоу. Поведение актрисы в таких передачах оценил профайлер – эксперт по выявлению лжи. Оказалось, что Анастасия Макеева не может похвастаться искренностью.

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 Анастасия Васильевна Макеева

Анастасия Васильевна Макеева актриса

Профайлер Светлана Филатова сделала выводы об истинных целях актрисы, основываясь на наблюдениях за ее мимикой, манерой говорить и жестами на шоу "Секрет на миллион". По мнению эксперта, Макеева врет и излучает мощную отрицательную энергию, а ее возлюбленный при этом испытывает сильное чувство вины.

Выводы профайлера только подлили масла в огонь возмущенных россиян. Разгневанная публика написала:

"Противная, скользкая баба, в период пандемии некому было духовку прочищать, вот и залезла на строителя с четырьмя детьми. Он бедный теперь не знает как вырваться из этой ямы..." (Здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред), "Макеева скоро пятый десяток разменяет, а умишком не обзавелась. Детей нет. По характеру – манипуляторша. Людей использует. Мужчины около неё надолго не задерживаются", "Макеева даст под зад Мальку и полетит он далеко и надолго, вот только обманутых детей жалко, но для Макеевой нет ничего святого", "Беспутная и безжалостная".

Ранее Анастасия Макеева также привлекла внимание свахи Розы Сябитовой, которая тоже негативно высказалась о любовном треугольнике актрисы.

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Фото: Natalia Shakhanova/ Global Look Press/ www.globallookpress.com
Автор: 12 мая 2021, 09:27 Источник: Дни.ру ✓ Надежный источник
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Анастасия Макеева сменила профессию

комментарии

Ответить:

Гость734252
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Нет слов для этой гадости, все что на неё вылили, она этого заслуживает
Гость723564
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Да оставьте ее в покое. Пусть таскается с кем хочет. Она и добивается вашего внимания. Противная баба
Гость721599
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Макеева-обыкновенная потаскуха!...<цензура> ее имя!.....Из своей среды у ней не было ухажеров! Т.к.никому не нужна!..Бог всё видит!А слезы детей ей ещё отольются!
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