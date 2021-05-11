Лживую Макееву и ее женатого работягу любовника вывели на чистую воду

За мексиканскими страстями между Макеевой, строителем и его многодетной семьей уже давно следит вся страна. Участники любовного многоугольника курсируют с телеканала на телеканал и рассказывают подробности своего грязного скандала.
Анастасию Макееву многие обвиняли в том, что актриса увела из семьи с четырьмя детьми своего любовника Романа Малькова. Пока его жена жила в Словении, он трудился строителем на даче у звезды, и не только строителем... В итоге все обернулось скандалом, судом и дележкой прав на воспитание детей.
Профайлер Светлана Филатова раскрыла истинные цели обсуждаемого романа. Она считает, что звезда рано или поздно бросит своего работягу любовника. Судя по мимике, жестам и невербальным знакам эксперт расшифровала истинные мотивы Анастасии Макеевой и ее женишка. Об этом специалист рассказала на своем ютуб-канале.
Филатова прокомментировала интервью Анастасии Макеевой в эфире шоу "Секрет на миллион", а также съемку в доме звезды, где она всячески расхваливала своего любовника. По словам эксперта, Макеева на кадрах лжет.
"Анастасия тотально врет, это чудовищно, от нее идет отрицательная энергия", – сказала Филатова.
Когда Макеева хвалила Малькова, он опускал голову, то есть испытывал чувство вины. По словам специалиста, Роман не любит Анастасию. Рядом с ней он преследует какие-то иные цели.
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