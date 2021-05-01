"Раскабанел!": располневший Прилучный вызвал омерзение

На днях Павел Прилучный опубликовал в "Инстаграм" фото со съемок передачи "Кино в деталях". Актер шокировал поклонников переменами во внешности. Некоторые подписчики признались, что не сразу узнали звезду сериала "Мажор". "Откормили", "Поднабрал", "Раскабанел", – стали писать интернет-пользователи под снимком.
Располневший Прилучный удивил и светскую сплетницу Лену Миро. В своей привычной язвительной манере блогерша прошлась по внешности актера: "Пузо нажрал <...> Подбородок смазан из-за залежей сала". По мнению Лены, Павел превратился в обычного среднестатистического русского мужика. "Раскабанеют к 30 годам, но смотрят орлами", – отметила Миро.
Обозревательница считает, что женщины должны презрительно плевать в сторону таких мужчин, а не соблазнять их. По словам Лены, представитель сильного пола обязан выглядеть хорошо. Мол, лишь в таком случае он может быть достоин интимной близости с женщиной.
Напомним, ранее "Дни.ру" писали, что Павел Прилучный появился на премьере фильма "Девятаев" вместе со своей новой возлюбленной Мирославой Карпович. И если актера публика критикует за лишний вес, то его избранницу распекли за худобу.
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