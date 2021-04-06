Кольцо по цене квартиры: Бородина ослепила народ роскошью

Ксения отметила день рождения практически месяц назад. Однако все это время подарок мужа скрывался от широкой публики.

Теледива активно ведет свой блог в "Инстаграм" и часто общается с поклонниками на самые разные темы. Рубрика ответов на вопросы является одной из самых любимых у ее почти 17-и миллионной аудитории, а потому звезда редко отказывает подписчикам в удовольствии поговорить с ней. Накануне она в очередной раз предложила им отправить ей свои мысли.

Вопрос про деньги является достаточно частым в профиле Ксении Бородиной. Поклонники поинтересовались у нее, на что ей жалко денег. Ведущая опубликовала шутку с отсылкой к фильму "Ирония судьбы" с подписью "если у вас нету денег, то женщины вам не страшны" и указала, что на это ей и правда жалко, потому за это отвечает муж. Ксения отметила, что совершенно не экономит на детях и одежде.

Позднее оказалось, что денег телеведущей не жаль и на украшения. Подписчики уточнили у нее, какой подарок ей подарил супруг на день рождения. Ксения ответила фотографией внушительного кольца в виде змеи, усыпанной бриллиантами. Выяснилось, что такие украшения производит бренд Bulgari, а само изделие стоит как небольшая квартира в Подмосковье: около трех миллионов рублей.

Напомним, заработок Курбана Омарова уже несколько лет является предметом активного обсуждения в Сети. Никто так и не может понять, чем конкретно занимается мужчина, а вразумительного ответа ни от него самого, ни от супруги получить не удается. Ходят слухи, что муж с радостью живет за счет Ксении Бородиной, а звезда просто не хочет признаваться в этом. Официально данная информация пока не подтверждена.

