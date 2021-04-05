"Зачетный орех": Анна Семенович похвасталась аппетитными формами

Экс-солистка группы "Блестящие" опубликовала в своем инстаграм-аккаунте очередное соблазнительное фото. На снимке звезда стоит на коленях на песочном пляже и любуется голубым океаном. При этом Анна Семенович, облаченная в черный слитный купальник, подняла вверх руки и с удовольствием демонстрирует публике свою великолепную фигуру.
Под притягательным снимком звезда рассказала о конкурсе, который она устраивает для своих подписчиков. Один из многочисленных призов – поездка на Мальдивские острова, именно поэтому певица выбрала для своего конкурсного поста фото из отпуска.
Фолловеры Семенович с радостью приняли участие в звездном конкурсе и помечтали о райском отдыхе. Но многих гораздо больше впечатлила фигура певицы, продемонстрированная на фото с интересного ракурса, – подписчики оставили звезде множество комплиментов:
“Зачетный орех"(Здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред), “Красавица”, “Аня ты очень красивая”, “Вид с заду вроде не чего так!”
Сама знаменитость вернулась из отпуска только в конце марта. После возвращения женщина сильно отравилась и целый день лежала под капельницами. До сих пор Анна Семенович проходит курс капельниц для полного восстановления здоровья.
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