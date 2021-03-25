Без единой морщинки: натянутое лицо Семенович вызвало шок

41-летняя теледива периодически страдает от нападок публики из-за тщательно отретушированных фотографий. Поклонники негодуют, почему Анна Семенович так активно делится личной жизнью, скрывая свои недостатки.
Время от времени инстадиву упрекают в частых походах к косметологам и постоянных инъекциях красоты. Несмотря на то, что Семенович давным-давно обрела свою группу поддержки, она продолжает отталкивать оставшихся фанатов.
"Ваше опухшее лицо уже в кадр не помещается! Прекратите колоться и замазывать себя в фотошопе!", – подчеркнули комментаторы.
Однако подобные заявления были моментально стерты. Похоже, что Анна Семенович тщательно следит за своей страничкой и "подчищает" критику и негативные возгласы. Отправной точкой для кардинальной зачистки стала недавняя публикация.
Напомним, теледива продемонстрировала снимок, сделанный во время отдыха в Египте. Красотка отметилась на шикарной яхте. Правда, забыла отредактировать собственное отражение, которое и выдало всю подноготную артистки.
Тогда публика и возмутилась, зачем Семенович обманывает ярых фанатов. По словам поклонников, им не столь важен внешний вид кумира. Ведь обладательница пышных форм завоевала их сердца благодаря таланту.
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