В объятиях таинственного мачо: раскрыта личность нового спутника Барановской

На премии "Жара" произошло множество занимательных событий. Одним из них стало появление Юлии в компании шикарного мужчины.

После развода с Андреем Аршавиным ведущей то и дело приписывают новых мужчин. Поклонники постоянно стараются разглядеть в ее постах малейших намек на того единственного, но пока все тщетно. Только некоторые стали говорить, что все дело в том, что Юлия – слишком мудра, и ей нужен кто-то старше, как случился неожиданный выход в свет.

Шикарная Юлия Барановская в коротком темном платье с прозрачной сверкающей юбкой и на высоких шпильках появилась в компании неизвестного господина. Дорогой идеально сидящий костюм, лакированные туфли, белая рубашка и слегка седоватые виски – незнакомец покорил сердца поклонников. Однако радостные возгласы в адрес дивы длились не так долго. Журналисты вскоре выяснили: шикарный мужчина и правда очень дорог и близок Юлии.

Выяснилось, что джентльмен – отец Юлии Барановской. Его имя – Геннадий Иванович, а шумные мероприятия мужчина практически не посещает. Сама ведущая редко показывает родителя поклонникам, а причин может быть великое множество. Некоторые тут же предположили: либо он избегает публичности и предпочитает закрытый образ жизни, либо все дело в их давнем конфликте.

Авторы статей тут же вспомнили о том, что долгое время Юлия была обижена на папу, так как он покинул семью, когда ей было десять лет. В 2016 году Барановская сделала шаг навстречу: познакомила дедушку с внуками и наладила с ним отношения. Отметим, ни одна из версий пока не получила официального подтверждения.

