"Я уже старая": беременная Юлианна Караулова отреагировала на критику

Уже несколько лет подряд артистка счастлива со своим возлюбленным. Однако только сейчас Юлианна Караулова и саунд-продюсер Андрей Черный решились на рождение наследника.

Несмотря на откровенное признание звезды и фотографии в социальных сетях, многочисленная аудитория не верила, что молодая артистка впервые станет мамой.

За несколько недель Юлианна Караулова успела "насладиться" общественной критикой и бесплатными советами неравнодушных. Подписчики то и дело высказывают личное мнение, задевая чувства исполнительницы.

Солистка отметила, что по поводу поздней беременности "пишут всем, не только публичным людям". А если не пишут, то говорят в лицо — так, к примеру, поступают даже некоторые родственники.



"Мне писали, мол, я уже старая, когда рожу, часики ведь тикают! А ведь девушки в крупных городах по большей части поздно становятся мамами, ведь они занимаются карьерой",– написала певица.

Юлианна добавила, что у взрослого поколения подобный образ жизни вызывает большое количество вопросов. 32-летняя артистка уверена, что людям нужно быть честнее с самыми с собой и "не ворошить в чужую судьбу".

Напомним, звездный наследник появится на свет в начале лета. Пока будущие родители не озвучивают пол малыша, хотя сами уже знают — сын это или дочка. К слову, Караулова заявляла, что не была готова к такому исходу событий и ждала появление другого наследника.