"Я уже старая": беременная Юлианна Караулова отреагировала на критику

Несмотря на откровенное признание звезды и фотографии в социальных сетях, многочисленная аудитория не верила, что молодая артистка впервые станет мамой.
За несколько недель Юлианна Караулова успела "насладиться" общественной критикой и бесплатными советами неравнодушных. Подписчики то и дело высказывают личное мнение, задевая чувства исполнительницы.
Солистка отметила, что по поводу поздней беременности "пишут всем, не только публичным людям". А если не пишут, то говорят в лицо — так, к примеру, поступают даже некоторые родственники.
"Мне писали, мол, я уже старая, когда рожу, часики ведь тикают! А ведь девушки в крупных городах по большей части поздно становятся мамами, ведь они занимаются карьерой",– написала певица.
Юлианна добавила, что у взрослого поколения подобный образ жизни вызывает большое количество вопросов. 32-летняя артистка уверена, что людям нужно быть честнее с самыми с собой и "не ворошить в чужую судьбу".
Напомним, звездный наследник появится на свет в начале лета. Пока будущие родители не озвучивают пол малыша, хотя сами уже знают — сын это или дочка. К слову, Караулова заявляла, что не была готова к такому исходу событий и ждала появление другого наследника.
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