Беременная Юлианна Караулова узнала пол будущего малыша

Новость о беременности 32-летней Юлианны Карауловой пресса и поклонники обсуждают уже вторую неделю. Не обошлось без вопросов об интересном положении звезды и на презентации проекта "Русского Радио" под названием #ПоюЛюбимоеНаРусском

Юлианна Караулова находится в отношениях с саунд-продюсером Андреем Черным, с которым познакомилась еще на "Фабрике звезд". 23 декабря 2016 года Андрей сделал Юлианне предложение, когда певица выступала на ледовом катке ВДНХ со своей песней "Внеорбитные" во время съемок новогодней передачи "Голубой огонек". Андрей же первым и узнал о том, что скоро станет папой. "Он, конечно, очень обрадовался", – вспоминает певица реакцию возлюбленного.

А второй посвященной оказалась продюсер Яна Рудковская. "Яна похвалила меня, но сохранила мою тайну, – вспоминает Караулова. – Мы понимали, что если я хочу продолжать вести светский образ жизни, появляться на мероприятиях или выступать, то в какой-то момент все неминуемо станет видно и придется рассказать о своем положении. Поэтому Рудковская посоветовала мне сделать это в финале красивого клипа (работу под названием "Так сильно" за неделю посмотрели более полутора миллионов пользователей! – Прим. ред.). Хотя можно было просто написать пост в "Инстаграме", но это менее интересно".

Караулова признается, что долго не решалась заявить во всеуслышание, что скоро станет мамой – мол, вокруг много недобрых людей и негативной энергии. Поэтому, как она говорит, к такому серьезному шагу надо было долго готовиться, чтобы почувствовать себя уверенно.

Беременность повлияла на образ жизни артистки. "Я не так активна, как раньше – не занимаюсь много спортом, не тусуюсь по ночам, стала следить за графиком и ложиться спать пораньше", – уверяет она. Правда, сама при этом 10 апреля в четвертом часу утра планирует петь и плясать в самом большом гей-клубе Москвы. Наверное, при беременности это не противопоказано.

А вот пол будущего малыша певица уже выяснила. "Многие не желают его знать заранее, но мне это было важно, чтобы успеть подготовится, – улыбается она. – Есть у нас и несколько вариантов имен".