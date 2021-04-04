Бузова высмеяла кичащегося своим счастьем Тарасова

Ольга Бузова отреагировала на нападки своего бывшему мужа. Звезда заверила, что ни о чем не сожалеет.

Певица считает брак с футболистом важным периодом в своей жизни. Хоть и недолго, но она была счастлива. Дмитрий Тарасов же отмечает, что с ведущей "Дома-2" ему было трудно. Спортсмену не нравилась публичность их семейной жизни.

Ольга Бузова полагает, что слова игрок смотрятся очень нелепо на фоне его нынешнего брака с моделью Анастасией Костенко. Ведь звездная чета постоянно публикует в соцсетях семейный снимки с двумя дочками и делится деталями отношений.

По словам певицы, у ее экс-супруга сейчас в "Инстаграм" столько фото, сколько у нее никогда не было. Она с иронией отметила, что Тарасов в своем глазу бревна не видит.

Исполнительница добавила, что сделала первые шаги на музыкальном поприще еще будучи с футболистом. Муж не поддерживал амбиций Ольги Бузовой, но ее это не останавливало.

Напомним, ведущая и спортсмен прожили вместе примерно пять лет. Свадьбу влюбленные сыграли в 2012 году в столице. После расставания звезда долгое время была одна. Затем Ольга Бузова начала встречаться с блогером Давидом Манукяном. Казалось, что дело идет к свадьбе, но пара поругалась и разошлась в начале этого года. Певица обвинила рэпера Даву в рукоприкладстве и изменах.