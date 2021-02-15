Любовник довел Калашникову до больницы

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Анна Калашникова. Фото: Dmitry Golubovich/Global Look Press/www.globallookpress.com
Избранник сделал Анна Калашниковой необычный и, как выяснилось, опасный сюрприз. Из-за него артистка оказалась в клинике.
прочитано 667 раз

Вместе с бойфрендом, банкиром Иваном Семеновым, модель отправилась на День святого Валентина в ресторан. Мужчина сделал возлюбленной подарок, но он оказался не очень удачным.

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 Анна Игоревна Калашникова

Анна Игоревна Калашникова актриса, ведущая, певица, модель

Иван заказал для Анны Калашниковой белый торт с сердцами. Бойфренд попросил модель попробовать сердечко на торте. Оказалось, что там было спрятано кольцо с бриллиантом.

В результате Анна Калашникова сломала о ювелирное изделие передний зуб. Ей срочно пришлось ехать в больницу к стоматологу. Но дорогому подарку она все-таки образовалась.

Напомним, недавно избранник предложил исполнительнице пожениться. Знаменитость рассказывала, что это стало для нее приятной неожиданностью.

Как писали "Дни.ру", тогда Анна Калашникова отказалась комментировать свадьбу, сообщив, что пока планирует держать все в секрете. Однако красотка уже несколько раз демонстрировала совместные фотосессии с любимым мужчиной.

Анна Калашникова – актриса и модель, телеведущая. Она снималась в проектах "Лопухи", "Однажды будет любовь", "Даешь молодежь!". Девушка часто снимается в телешоу.

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Автор: 15 февраля 2021, 16:55 Источник: "Комсомольская правда" ✓ Надежный источник
ФОТОРЕПОРТАЖ

Ушастая Калашникова рассекретила жениха-миллиардера

комментарии

Ответить:

Гость619251
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Где эта артистка снималась? Хоть один фильм? Передачи какие ведёт? Кроме как лицом торгует в ток шоу?
Гость625616
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Охотно верим)))
1

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