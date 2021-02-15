Любовник довел Калашникову до больницы

Вместе с бойфрендом, банкиром Иваном Семеновым, модель отправилась на День святого Валентина в ресторан. Мужчина сделал возлюбленной подарок, но он оказался не очень удачным.
Иван заказал для Анны Калашниковой белый торт с сердцами. Бойфренд попросил модель попробовать сердечко на торте. Оказалось, что там было спрятано кольцо с бриллиантом.
В результате Анна Калашникова сломала о ювелирное изделие передний зуб. Ей срочно пришлось ехать в больницу к стоматологу. Но дорогому подарку она все-таки образовалась.
Напомним, недавно избранник предложил исполнительнице пожениться. Знаменитость рассказывала, что это стало для нее приятной неожиданностью.
Как писали "Дни.ру", тогда Анна Калашникова отказалась комментировать свадьбу, сообщив, что пока планирует держать все в секрете. Однако красотка уже несколько раз демонстрировала совместные фотосессии с любимым мужчиной.
Анна Калашникова – актриса и модель, телеведущая. Она снималась в проектах "Лопухи", "Однажды будет любовь", "Даешь молодежь!". Девушка часто снимается в телешоу.
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