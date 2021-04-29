"Вызывает эмоции": Виктория Боня страдает по бывшему любовнику

Виктория Боня разоткровенничалась с поклонниками. Знаменитость призналась, что не остыла к экс-бойфренду.



Телеведущая поделилась наболевшим в сторис своего инстаграм-аккаунта. Ранее она жаловалась на то, что ей не хватает секса. Абы с кем Виктория Боня спать не привыкла, а постоянного мужчины у нее сейчас нет. В ее положение вошел один из бывших избранников. С ним-то у светской львицы и произошла близость.

Теперь же Виктория Боня рассказала, что никак не может забыть экс-возлюбленного. Можно предположить, что это тот самый мужчина. Блогер отметила, что они уже полтора года не вместе, но он все еще вызывает у нее эмоции. При этом на фото, которым теледива сопроводила пост, ее глаза очень грустны, как будто она плакала.

Ранее светская львица отмечала, что главное для нее – любовь. Долгое воздержание для нее кажется нормальным. Виктория Боня признавалась, что ей не нравится, когда к ней прикасаются мужчины, к которым она не испытывает симпатии.

Кроме того, экс-участница шоу "Дом-2" говорила, что не смотрит фильмы эротического содержания, чтобы снять сексуальное напряжение. Также она признавалась, что не занимается самоудовлетворением.