"Вызывает эмоции": Виктория Боня страдает по бывшему любовнику

Телеведущая поделилась наболевшим в сторис своего инстаграм-аккаунта. Ранее она жаловалась на то, что ей не хватает секса. Абы с кем Виктория Боня спать не привыкла, а постоянного мужчины у нее сейчас нет. В ее положение вошел один из бывших избранников. С ним-то у светской львицы и произошла близость.
Теперь же Виктория Боня рассказала, что никак не может забыть экс-возлюбленного. Можно предположить, что это тот самый мужчина. Блогер отметила, что они уже полтора года не вместе, но он все еще вызывает у нее эмоции. При этом на фото, которым теледива сопроводила пост, ее глаза очень грустны, как будто она плакала.
Ранее светская львица отмечала, что главное для нее – любовь. Долгое воздержание для нее кажется нормальным. Виктория Боня признавалась, что ей не нравится, когда к ней прикасаются мужчины, к которым она не испытывает симпатии.
Кроме того, экс-участница шоу "Дом-2" говорила, что не смотрит фильмы эротического содержания, чтобы снять сексуальное напряжение. Также она признавалась, что не занимается самоудовлетворением.
Популярные темы форума
Пиар акция?
Полеты на Марс.
Мне нравится теплое время года!
Слабоумие
Моя борьба
Землю укрыло снегом!
Измена в семье
Вы слишком высокого мнения о себе