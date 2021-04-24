"Самый ужасный шок": Возлюбленный нанес Боне сокрушительный удар

Виктория Боня потерпела фиаско на любовном фронте. Звезда "Дома-2" пережила измену близкого человека.

Светская львица Виктория Боня полюбилась россиянам, участвуя в шоу "Дом-2", где одинокие сердца ищут друг друга. Инстадива не смогла обрести верного спутника жизни на популярной телестройке, да и после ухода из шоу перетерпела несколько неудачных романов. Сейчас знаменитость проживает в Монако, наслаждаясь славой и роскошью, как мечтают многие женщины. Тем не менее Виктория Боня не может спокойно вспоминать печальный исход отношений с болгарским теннисистом Григором Димитровым, который оставил в ее душе болезненные раны.

Встречаясь с титулованным спортсменом, звезда была по-настоящему влюблена. Она считала избранника идеальным мужчиной и мечтала пойти с ним под венец, чтобы жить вместе долго и счастливо. Однако Григор Димитров позволил себе пренебречь чувствами Виктории Бони и закрутил на стороне роман с дочерью российского олигарха.

Витающая в облаках знаменитость испытала горькое потрясение, когда узнала о неверности возлюбленного. "Тогда я пережила самый ужасный шок в жизни. Предательство большими буквами, в большом объеме", — призналась теледива. Со временем светская львица нашла в себе силы отпустить и кавалера-бабника, и разрушенные надежды. Виктория Боня сумела простить Григора Димитрова и его пассию, пожелав паре всего наилучшего.

