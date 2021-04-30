Маликов с поплывшим лицом поразил изменениями во внешности

Накануне 51-летний певец и композитор опубликовал в своем инстаграм-аккаунте новое фото, на котором он запечатлен в лифте. Несмотря на то, что лицо артиста полуприкрыто темными очками, Дмитрий Маликов показался поклонникам сильно изменившимся.
Фанаты заметили, что время не пощадило красавца-артиста и наложило на него свой отпечаток:
"Постарел Димон..." (Здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред), "Возраст берет свое", "Овал лица поплыл, пора что-то начинать делать", "Цвет волос ужасный, старит", "Что-то с волосами не то! Не узнала Вас!".
Многим подписчикам показалось, что артист осветлил волосы или они просто выгорели на солнце, к тому же, значительно поредели. Сам Маликов не стал отвечать на комментарии по поводу своей внешности. Ранее он признавался, что вполне философски относится к возрасту и не стремится всегда выглядеть мальчиком.
Как-то раз певец даже воспользовался специальной программой, которая преобразила его внешность, состарив. В свой день рождения мужчина поделился с подписчиками фото, на котором у него седые волосы и длинная седая борода. Тогда Маликов признался, что годы только украшают мужчину, впрочем далеко не все фолловерам понравилась такая естественная красота.
Популярные темы форума
Пиар акция?
Полеты на Марс.
Моя борьба
Слабоумие
Землю укрыло снегом!
Измена в семье
Слабоумие и отвага
Вы слишком высокого мнения о себе