"Двое из ларца": Любимые женщины Маликова всполошили народ

Артист сделал общее поздравление с днем рождения для жены и дочери. Пользователи Сети начали активно выяснять, почему Дмитрий Маликов поздравляет родных одновременно.

Дмитрий Маликов женат на Елене Изаксон более 20 лет. Отношения между ними весьма хорошие и крепкие, в своем инстаграм-канале артист часто намекает на идиллию в семье. 14 февраля супруге певца исполнилось 58 лет, а их общая дочь Стеша отмечает дату появления на свет 13 февраля. В этом году Дмитрий Маликов решил погнаться за двумя зайцами и поздравить двух дорогих женщин с помощью одной публикации. Исполнитель хита "Звезда моя далекая" поделился в личном блоге совместным кадром супруги и дочери. "С днем рожденья, мои любимые!", – выразился артист.

Некоторые подписчики были введены певцом в заблуждение. Большое количество комментаторов публикации решили, что Елена и Стеша родились в один и тот же календарный день. Осведомленные поклонники Дмитрия Маликова пытались объяснить россиянам обстоятельства ситуации, но их комментарии заметили не все.

Пользователи Сети выразили свое отношение к публикации артиста. Одни разделили с кумиром праздничное настроение, другие – обошлись без добрых пожеланий. "Одно лицо, двое из ларца, одинаковы с лица", "Если день рождения жены, нужно поздравлять жену! У каждого свой особенный день. Когда поздравляют компанией – это обидно", "Дочке 21, а скажешь, что 40", – выразились подписчики инстаграм-канала Дмитрия Маликова.