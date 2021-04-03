Барановская в эротичном платье обнажила часть тела

Экс-супруга Андрея Аршавина не перестает удивлять модными образами. На гала-концерте музыкальной премии BraVo, который состоялся 2 апреля, Юлия Барановская появилась в обворожительном черном платье с провокационным вырезом, очаровав своим видом окружающих. Звезда подчеркнула чувственные губы красной помадой, а пышные локоны уложила волнами. Телеведущая игриво позировала на камеру, показывая стройные ноги в черных туфлях-лодочках. Юлия Барановская осторожно оголяла бедро, пользуясь пикантным покроем платья. Кадры она разместила в историях "Инстаграм",
Музыкальная премия в сфере классического искусства проходила в "Большом театре". Ведущими мероприятия стали шоумен Андрей Малахов и певица Елена Север. Изюминкой вечера стало выступление артиста из Уругвая Эрвина Шротта.
Напомним, недавно Юлия Барановская осуществила заветную мечту. Вместе с детьми теледива отправилась в увлекательное путешествие. Знаменитость приняла участие в экспедиции на Белом море. Юлия Барановская насладилась атмосферой Севера и вживую увидела тюленей. Многодетная мать поделилась роликами из экспедиции со своими подписчиками. Видео с новорожденным детенышем тюленя вызвало у россиян умиление. Теперь фанаты гадают, куда Юлия Барановская решит отправиться в следующий раз.
Популярные темы форума
как вам Моргенштерн ?
Права ли Ксюша, бывшая гуру Дома 2 ?
россия убивает
Убийства в украине
Мне всю жизнь запрещали
«Сильная любовь»
Братья и сёстры! Преклоните колени перед Господом Иисусом Христом.
русские убивают русских
Вы слыхали анекдот?
Выигрыш