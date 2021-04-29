Известная блогерша публично унизила Манукяна

Блогер Ксения Хоффман высказалась о романтических отношениях и скандальном разрыве Ольги Бузовой и Давида Манукяна.

Ранее Хоффман уже обвиняла певицу в наигранности чувств, а ее избранника – в желании нажиться на популярности возлюбленной. Теперь 23-летняя блогерша стала гостьей ютуб-шоу "ДаДа – НетНет", где ей предложили еще раз прокомментировать свои слова. В ответ девушка заявила, что Ольга Бузова выезжала на своих страданиях после разрыва с рэпером и этим привлекала интерес публики.

При этом Ксения не сразу смогла вспомнить имя возлюбленного певицы и даже заявила, что она не разбирается "в сортах говна", чем оскорбила музыканта. Что касается Бузовой, то ее Хоффман уважает за понимание того, что она делает, и умение зарабатывать деньги. Блогерша уверена, что певица знает, где надо пустить слезу, где пройтись с кем-то за ручку, а где изобразить из себя оскорбленную. Однако в искренние страдания экс-ведущей "Дома-2" Ксения не верит, поэтому посочувствовать ей не может, хотя и не отказалась бы поболтать со звездой по душам.

Напомним, что звездная пара рассталась несколько месяцев назад. Несчастная и заплаканная певица публично заявила о том, что Дава ей изменял и даже был склонен к домашнему насилию, после чего в обществе разгорелся настоящий скандал. Теперь Ольга Бузова избегает разговоров о бывшем возлюбленном.