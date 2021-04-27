"Зарабатывают деньги на травмах": ошарашенные детскими рыданиями россияне требуют закрыть шоу "Голос"

Маленький участник расплакался прямо на сцене. Успокоить его не смог никто.

Все дело в том, что юный Мирон Проворов не смог справиться с напряжением. Долгое время он покорял сердца всех зрителей своим талантом и обаянием. Он стал одним из самых интересных героев еще на этапе слепых прослушиваний и быстро попал в команду к Светлане Лободе. В минувшую пятницу состоялось очередное голосование.

Семилетний ребенок прекрасно играл на гитаре и пел, но зрителям пришлась по душе более взрослая девочка. Во время оглашения победы конкурентки мальчик держался из последних сил, но затем ему предоставили слово. Мирон не выдержал и начал громко рыдать. Душераздирающий плач мальчика поставил в тупик всех. Никто не остановил шоу, а успокоить его просто не могли. Так и прошли несколько минут передачи.

В какой-то момент свое слово начала говорить и девочка. За рыданиями Мирона ее совершенно не было слышно, а в конце она тоже начала плакать, осознав все происходящее. Малышку утешила ведущая шоу Агата Муцениеце.

Публика пришла в ужас от происходящего. Судя по всему, негативных комментариев было так много, что под некоторыми отрывками передачи их пришлось даже закрыть. "Зарабатываете деньги на травмах детей", "Вы калечите психику, вы понимаете вообще?", "Господи, бедные дети. Почему никто не остановил это?", "Закрыть шоу!", "Бедная девочка! Такая воспитанная", "Да, как так можно то! Они же тоже живые", "Нет, это просто ужас какой-то! Что вы делаете с детьми?" – возмущались пользователи.

