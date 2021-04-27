Звезды Голливуда Новости о Заворотнюк Королевская семья Британии

Топ новостей недели

"Серый чулок превращается в диву!": Молодая жена Петросяна затмила сдавшую Степаненко
78-летняя Ангелина Вовк рассказала о дате свадьбы с певцом Юлианом
"У меня нет возможности ее содержать": 76-летний Антонов отрекся от юной цыпочки
Прилюдные забавы Лазарева и Малиновского вызвали недоумение
партнеры
Вторник
27 апреля
Лента новостей
16:01
Мерьем Узерли откровенно высказалась о сорванной свадьбе и таинственном отце младшей дочери
16:01
"Это очень неприлично": Поргина дала оплеуху Прокловой после заявлений о домогательствах
15:53
Более 350 домов-памятников получат вторую жизнь благодаря программе капремонта
15:52
"Мужчины проблем не любят": супруг оставил известную телеведущую ради молодой любовницы
15:47
В Праге из-за угрозы взрыва эвакуировали здание МВД Чехии
15:28
По стопам Прокловой: Борисова впервые призналась в сексуальном насилии
15:24
Эксперт Усов предупредил об установлении военной диктатуры в Белоруссии: Власть будет в руках силовиков
15:22
"Идите лечитесь": уставший от жалоб родных Шепелев показал неприличный жест
15:21
В пойме Чермянки проложат экомаршрут и откроют смотровые площадки
15:14
Гузеева встряла в грязный скандал с Прокловой
15:06
Мурашки по коже: народ пришел в ужас от Николь Кидман
15:04
Собянин: открылся Центр по производству электробусов в Москве
14:46
В Подмосковье запустили программу по борьбе с "глупыми" пробками на дорогах
14:35
Под Челябинском мужчина до смерти забил шестерых человек молотком
14:29
"Кричал так, что не могли остановить": вдова Баталова боится за жизнь больной ДЦП дочери
14:26
Ученые установили защищающий от преждевременного старения продукт
14:21
Умер заразившийся коронавирусом Абдулла из "Белого солнца пустыни"
14:21
"Дни.ру" раздают подарки: билеты на творческий вечер с Татьяной Васильевой
14:19
Гагарина воссоединилась с бывшим мужем ради дочери
14:18
Диетолог назвала лучшие продукты от депрессии
14:11
Оставивший Фандеру Янковский обнимал на презентации другую
14:08
Названы самые опасные болезни для разных групп крови
13:58
"Какой-то бред": Наумов обвинил Проклову во вранье после признаний в домогательствах
13:50
В Сети появилось постельное видео с Брежневой
13:47
Появилась информация о возвращении группы "Гости из будущего"
13:42
Подмосковные врачи спасли съевшего магниты ребенка
13:31
Тяжелобольного Корчевникова высмеяли за разговоры по душам с огурцами
13:22
В Кремле рассказали о возможных темах переговоров Путина и Зеленского
13:17
Внучка тяжелобольного Зайцева обвинила своего отца: Травит деда
13:17
"Костлявая и злая": Прилучный с опухшим лицом вывел под руки иссохшую Карпович
13:16
Звезда "Зачарованных" изумила снимками взрослого сына
13:06
"Все через постель": Лорак намекнула на причины конфликта с Меладзе
13:05
"Ты уже им сказала про нас?": Бузову в комбинации засняли во время нежностей с Лолитой
12:59
Баснословные деньги: звезда "Дома-2" приобрела элитный автомобиль за неприличную сумму
12:53
Впервые за 20 лет: апрельский снегопад установил рекорд в Подмосковье
12:44
Худрук МХАТа вскрыл правду о руководстве Дорониной театром: Не видела ни одной премьеры
12:31
Британский биолог назвал семь спасающих от старения привычек
12:30
"Явно занимает чужое место": Валерия Ланская бесится из-за откровенной халтуры
12:18
Врач назвал главные признаки повышенного холестерина
12:16
Появились детали состояния госпитализированной 80-летней Светличной
11:46
Взыграли эгоистичные и низменные черты: Нагиев сделал неожиданное признание
11:44
Синоптик пообещала скорое потепление в Москве и Подмосковье
11:44
Внутричерепное давление и нашатырь: Пьеха пожаловался на тяжелое состояние после участия в шоу "Маска"
11:36
Костенко раскрыла источник дохода безработного Тарасова
11:34
В России за сутки выявили более 8 тысяч новых случаев заражения COVID-19
11:11
"Я еще мальчик!": неожиданное признание 19-летнего Дани Милохина
11:10
Политолог Казакевич о последствиях нового декрета Лукашенко: Возникнет правовая коллизия
11:06
В Москве немец выпал из окна отеля после утех с россиянкой
10:59
"С бодуна что ли": Прилучный пришел к Урганту дерганый и опухший
10:59
"У нас были огромные переписки": Пьеха проговорился о близости с Валерией
загрузить ещё

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

"40 лет назад изнасиловали": Садальский влепил оплеуху униженной Прокловой
"Педофил должен сидеть в тюрьме": новый поворот в скандале с заявившей о насилии Прокловой
Бикбаев утонул после стрима с Карпович
Обезображенная Алиса Аршавина рискнула появиться на канале "Россия 1"
"В кровать затаскивал третью женщину": вдовец разоблачил грязное прошлое первого мужа Легкоступовой
Бородину оставили за бортом: Бузова получила заманчивое предложение от ТНТ
Шоу-бизнес
Гузеева встряла в грязный скандал с Прокловой

Гузеева встряла в грязный скандал с Прокловой

Лариса Гузеева решила не оставаться в стороне и высказалась о скандале, который разгорелся после признаний Елены Прокловой.
прочитано 1103 раза

Телеведущая опубликовала в своем инстаграм-аккаунте возмущенный пост. Лариса Гузеева довольно емко написала:

ПО ТЕМЕ

Елена Проклова шокировала россиян подробностями интимной жизни

"Стыдно за пожилую женщину": Зудина отреагировала на скандальное признание Прокловой

 Лариса Андреевна Гузеева

Лариса Андреевна Гузеева актриса театра и кино, телеведущая

"Один вопрос: почему женщ... бабы всегда на стороне насильников, а не жертв?".

Подписчики звезды сразу поняли, что речь идет о скандале, связанном с Еленой Прокловой. Напомним, что актриса в эфире шоу "Секрет на миллион" рассказала о сексуальном насилии со стороны знаменитого артиста в то время, когда сама Проклова была еще совсем юной девушкой.

Подписчицы Гузеевой попытались найти ответ на вопрос телеведущей. Кто-то из них написал, что оправдывают насилие лишь те, кого оно не коснулось. Другие же заявили, что в 99% случаев насилие происходит по молчаливому согласию женщины. Третьи добавили, что в случае с Прокловой так произошло потому, что ей просто не верят.

Многие знаменитости действительно не поверили актрисе и очень негативно отозвались о ее поступке. Стас Садальский припомнил по этому поводу старый анекдот. Актриса Яна Поплавская и вовсе обвинила Проклову в "выворачивании грязных трусов". Сама же Лариса Гузеева, очевидно, решила противостоять мнению большинства и склоняется на сторону жертвы.

ЧИТАЙТЕ "ДНИ.РУ" В "ИНСТАГРАМЕ" – ПОДАРКИ И ЭКСКЛЮЗИВЫ

Фото: Vladimir Myshkin / Russian Look / www.globallookpress.com
Автор: 27 апреля 2021, 15:14 Источник: Инстаграм ✓ Надежный источник
ФОТОРЕПОРТАЖ

Куда делась красота: Лариса Гузеева сильно изменилась

комментарии

Ответить:

Популярные темы форума

Политика

США настраивают мир против России

Шоу-бизнес

Рудковская ходит с "тревожной кнопкой"

Проишествия

В Якутии медведь растерзал оленевода

Lifestyle

Легенду Мишки Япончика поставили на сцене
Шоу-бизнес

"Все через постель": Лорак намекнула на причины конфликта с Меладзе

Певицу не устроили методы работы музыканта
Шоу-бизнес

"Какой-то бред": Наумов обвинил Проклову во вранье после признаний в домогательствах

Актрису пристыдили
Шоу-бизнес

Случилось страшное: скорчившуюся от боли Гагарину уволокли со сцены на глазах у толпы

Певице стало плохо на сцене
Шоу-бизнес

Появилась информация о возвращении группы "Гости из будущего"

Коллектив распался в 2009 году

Гороскоп

Гороскоп на неделю с 26 апреля по 2 мая 2021 года
Гороскоп на неделю с 19 по 25 апреля 2021 года
Гороскоп на неделю с 12 по 18 апреля 2021 года
Гороскоп с 5 по 11 апреля 2021 года

Фоторепортажи

Новая "Миссис Россия" прокомментировала свою победу в конкурсе
Очаровательная танцовщица собралась стать президентом
Богомолова перекосило рядом с Собчак
Обнародована причина смерти Аллы Вербер

Спорт

Дзюба восхитил главного тренера "Зенита"

Регионы

© 2015-2021 ООО "Дни.ру". Все права защищены. info@dni.ru 18+