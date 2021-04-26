Врачи трясутся над здоровьем осужденного Ефремова: Болячки никуда не делись

Суд над артистом в 2020-м стал одним из самых громких событий года. Адвокаты устроили из процесса представление, и трагедия превратилась в фарс. В итоге приговор Михаилу Ефремову вынесли суровый. Актеру назначили восемь лет колонии общего режима, но после апелляции ему удалось снизить срок до семи с половиной лет.
В декабре артиста отправили по этапу. В начале июня исполнится полгода с момента, как Михаил Ефремов находится в Белгородской колонии. Артист рассказал, как у него обстоят дела.
По словам заключенного, психологически он себя чувствует вполне нормально, а вот физически – не очень. Как отметил актер, проблем со здоровьем у него хватает, впрочем, он старается не унывать. Заключенный добавил, что старые "болячки никуда не делись".
Впрочем, по словам адвоката Петра Хархорина, врачи колонии делают все возможное, чтобы состояние артиста было стабильным. Как отметил юрист, при малейшем недомогании медики дают Михаилу Ефремову освобождение от работ, да и в целом трепетно относятся к звезде.
Актер всем доволен и на условия содержания не жалуется. Заключенный подчеркнул, что ему было непривычно находиться на зоне первые несколько месяцев, но сейчас он уже привык к режиму.
"Колония – это не страшно", – отметил Михаил Ефремов.
Адвокат добавил, что арестантский уклад жизни пошел на пользу артисту. По словам юриста, актер похудел, так как питается диетической едой, плюс много двигается. Также благоприятно на состояние Ефремова повлиял и отказ от спиртных напитков.
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