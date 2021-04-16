"Человеческие условия": больному зеку Ефремову организовали романтическое свидание

Из-за ограничений, связанных с пандемией Covid-19, долгое время Михаил Ефремов не видел свои родных. Сообщалось, что практически каждый день он связывался с ними по телефону. В феврале артиста привезли в столицу, где он наделся увидеться с супругой, но тогда ничего не вышло. Достаточно быстро его отправили обратно в колонию.
Тогда было много споров на эту тему. Некоторые заявляли, что такая длительная изоляция может быть расценена как нарушение прав человека. На днях стало известно, что ситуация разрешилась. Михаилу Ефремову организовали свидание с женой Софьей Кругликовой.
Сообщается, что в ближайшее время к Михаилу Олеговичу приедут и его адвокаты. Они намерены подать кассационную жалобу. Однако условия содержания звезды их вполне устраивают. Представитель артиста Петр Хархорин назвал их "человеческими". Он пояснил, что сейчас подзащитный много трудится, но и свободное время у него остается. На здоровье Ефремов не жалуется.
Известно, что артист работает на швейном производстве. Отношения у него со всеми теплые, заключенные прозвали его "дядей Мишей". Недавно Иван Охлабыстин рассказал, что пишет другу письма. Он намерен встретиться с ним, как только это будет возможно.
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