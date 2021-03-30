"Это мой муж": экс-супруга Ефремова показала своего сожителя

Бывшая жена Михаила Ефремова живет в нищете и злоупотребляет спиртным. Женщина честно рассказала о своих пагубных привычках.

49-летняя Ксения Качалина сегодня выглядит плачевно, как и ее квартира. Свалявшиеся волосы, запущенные руки – в ней теперь трудно узнать звезду кино. Бывшая актриса живет в центре Москвы. За порядком она не следит: горы мусора, бутылок и бычков от сигарет выдают неблагополучную жизнь.

Единственная дочь Анна-Мария не общается с матерью. Экс-возлюбленная Михаила Ефремова совершенно одна, если не считать ее кошек. "Это мой муж. Он спит на этом диване", – поделилась с программой "Светская хроника" Пятого канала экс-артистка.

Женщина призналась, что тоскует по тому времени, когда они с Михаилом Ефремовым были счастливы. После развода артист стал помогать экс-избраннице деньгами. Теперь, когда знаменитость отбывает тюремный срок за смертельное ДТП, средства на жизнь Ксении Качалиной передают его друзья, – намного меньше, чем раньше, но ей хватает.





Основная статья расходов бывшей звезды – алкоголь и сигареты. Женщина не скрывает своих пагубных пристрастий. Качалина отметила, что здоровье – это всего лишь иллюзия.

Приезжать к Михаилу Ефремову в места не столь отдаленные Ксения Качалина не хочет. Отметим, что в тяжелом финансовом положении оказались все члены семьи осужденного актера. Так, нынешняя его жена Софья Кругликова теперь самостоятельно содержит троих детей. Ведь, как писали "Дни.ру", к деньгам в банковской ячейке артист доступа не дает.