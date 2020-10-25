"Это мой натуральный цвет": Галкина заподозрили в использовании помады

Накануне Максим Галкин опубликовал в личном блоге "Инстаграм" кадры, на которых видна его новая прическа. Однако восторженная публика обратила внимание не на шикарную шевелюру артиста, а на его блестящие губы.
Подписчики предположили, что комик пользуется специальной помадой. Сам же Галкин моментально отреагировал на комментарии и постарался доходчиво развеять домыслы пользователей. Максим даже снял видео, чтобы доказать отсутствие краски на его губах.
"Ребят, все кто считает, что у меня накрашенные губы – это мой натуральный цвет! От природы красота!", – шутливо подметил Галкин.
Стоит отметить, что юмористу уже не в первый раз приходится оправдываться за свой внешний вид. Несмотря на взгляды современного прогрессивного общества, пользователи социальных сетей продолжают придираться к мелочам и критиковать своих кумиров.
Максим Галкин всячески старается разбивать общепринятые стереотипы. Так, телеведущий периодически нахваливает свою звездную супругу Аллу Пугачеву. Примадонна старше своего возлюбленного на 17 лет, но это не мешает ей быть всегда свежей и омолодившейся.
Всего пару дней назад Галкин похвалил яркий образ жены. Советская певица надела мини-юбку и красный кардиган. Юморист сравнил свою избранницу с Жар-птицей и восхитился ее внешностью.
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