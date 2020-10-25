"Это мой натуральный цвет": Галкина заподозрили в использовании помады

Максим Галкин привык делиться с многочисленной аудиторией подробностями из личной жизни. По мнению всеми известного комика, публичный человек должен быть открытым к общению в социальных сетях. Вот и муж Аллы Борисовны решил ответить на все вопросы удивленных поклонников.

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