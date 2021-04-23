Проникновение на участок и охрана: женатый на внучке Михалкова Скворцов откровенно об отношениях с режиссером

Петр Скворцов сыграл главную роль в кинокартине "Секреты семейной жизни". Он поделился откровениями.

Артист стал гостем программы "Вечерний Ургант". Ведущий шоу признался, что лишь незадолго до встречи выяснил, что жена Петра – внучка Никиты Михалкова, Александра. Вместе возлюбленные воспитывают двух наследников. Отметим, маленькие сыновья звезды – первые и пока единственные правнуки режиссера.

Иван Ургант подчеркнул, что мечтал поговорить с Никитой Сергеевичем о его правнуках, но пока желаемая беседа так и не состоялась. Он напомнил публике, что по-настоящему популярным Петр Скворцов стал после роли в ленте Кирилла Серебренникова. В фильме "Ученик" актер сыграл Вениамина Южина, предприимчивого молодого мужчину, который манипулирует множеством людей.

Шоумен поинтересовался у гостя, удается ли ему обсуждать роли с Никитой Михалковым. К удивлению многих, актер признался, что так и не познакомился с режиссером. Иван Ургант в присущей ему шутливой манере спросил, знает ли Александра собственного деда. Петр Скворцов поведал занимательную историю.

Артист рассказал, что Александра точно знакома с Никитой Сергеевичем, но однажды она перебиралась через забор, чтобы попасть на участок к именитому дедушке. Перелезая через ограждение, она столкнулась с охраной. Петр подчеркнул, что не уверен, случалось ли такое, или это фантазии супруги.

