Михалкову влепили смачную оплеуху после слов о зарплатах звезд

Кинорежиссер убежден, что многие звезды, выступающие за митинги и различные протестные акции, при этом сами спокойно сидят дома и смотрят на то, как их поклонники следуют указаниям. По мнению Никиты Михалкова, артистам не следует способствовать ухудшению обстановки в стране, так как им самим жаловаться не на что: они хорошо зарабатывают.
Для того, чтобы доказать правдивость своих слов, Никита Сергеевич обнародовал зарплаты некоторых звезд отечественного кинематографа. Он рассказал, что Александра Бортич сейчас получает около 200 тысяч за один съемочный день, а Павел Деревянко еще на 100 тысяч больше. Были озвучены также гонорары Максима Виторгана, Антона Лапенко, Семена Трескунова и Марии Шалаевой.
Высказывание Никиты Михалкова возмутило многих пользователей Сети. Некоторые писали, что не совсем корректно с его стороны разглашать такие данные, другие же возмущались тем, как режиссер относится к протестам в России и умаляет вклад отечественных знаменитостей.
Журналисты предпочли услышать мнение артистов, которых упомянул Михалков, и позвонили Шалаевой. Разговор был кратким, так как Мария очевидно не хотела комментировать происходящее. Она заявила, что сейчас находится за рулем, а говорить ей неудобно. Также актриса попросила журналистов забыть о словах Никиты Сергеевича и не раздувать конфликт.
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