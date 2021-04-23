Решетова сменила имя ради нового возлюбленного

Недавно уставшая от многочисленных сплетен знаменитость решила слегка пролить свет на свою личную жизнь. Женщина рассказала, что встречается со свободным и влиятельным человеком, который живет в Европе. Однако это признание лишь раззадорило поклонников, которые стали наводить справки и пришли к выводу, что Анастасия Решетова из-за нового возлюбленного перешла в ислам и даже сменила имя.
Очевидно, звезда решила поддержать этот слух и написала в своем микроблоге, что теперь ее зовут Амина. Женщина язвительно добавила:
"Инфа 100% проверенная, говорят".
На домыслы о смене вероисповедания фанатов Решетовой натолкнули фотографии самой модели. Периодически она стала появляться в платках, повязанных на восточный манер, а в день начала Рамадана даже сфотографировалась на фоне мечети и поздравила с праздником всех верующих. Тогда же на модель обрушился шквал критики – ее обвинили в том, что она устраивает карнавали показуху, а, к тому же, никогда не поздравляет с началом поста православных верующих.
Напомним, что слухи о новом романе экс-возлюбленной Тимати появились еще прошлой осенью. Тогда Анастасия Решетова стала демонстрировать в своем микроблоге огромные букеты цветов с романтическими записками от тайного воздыхателя.
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