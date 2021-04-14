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"Выглядит смешно": облачившаяся в хиджаб Решетова возмутила верующих

"Выглядит смешно": облачившаяся в хиджаб Решетова возмутила верующих

Экс-возлюбленная Тимати Анастасия Решетова в мусульманском наряде обратилась к верующим с поздравлениями.
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Накануне 25-летняя знаменитость опубликовала в своем инстаграм-аккаунте снимок, на котором она запечатлена стоящей на фоне мечети в длинном закрытом платье и темном платке на голове. Анастасия Решетова поздравила всех мусульман с началом священного месяца Рамадана, который является важнейшим событием года для всех адептов этой веры.

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Анастасия Григорьевна Решетова модель, бизнесвумен

Подписчики модели неоднозначно восприняли ее слова и внешнее преображение. Многие посчитали, что для нее такой наряд смешен и скорее напоминает карнавальный костюм. Дело в том, что чаще всего модель предстает перед публикой в полуголом виде, поэтому образ скромницы, по мнению фолловеров, ей не к лицу.

Подписчики подчеркнули, что Решетова не является мусульманкой, поэтому ее появление в таком наряде вызвало большое удивление. Также россияне заметили, что ни разу не было такого случая, чтобы истинная мусульманка переоделась в православную рубаху и поздравила представителей другой веры с христианским праздником.

"Это очень смешно выглядит" (Здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред), "Ну зачем эта показуха", "А Православных чего не поздравили? Не заслужили?", "А был пост где вы христиан поздравляли с началом 48ого Поста?," – написали возмущенные фолловеры.

Впрочем, нашлись у экс-возлюбленной Тимати и такие поклонники, которые поблагодарили женщину за уважение к чужой религии. Комментарии недовольных пользователей Анастасия Решетова предпочла оставить без внимания.

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Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com
Автор: 14 апреля 2021, 11:30 Источник: Инстаграм ✓ Надежный источник
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