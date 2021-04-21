"Кризис пяти лет": Бородина взвыла из-за проблем с дочерью

Телеведущая пожаловалась на трудности с дочерью. Теона начала делать вещи, нетипичные для ее возраста.

Сейчас дива воспитывает двух наследниц. Младшей из них пять лет. Теона всегда была крайне разумной и развитой девочкой, а счастливая мать не могла нарадоваться на нее. Теперь девочка вдруг начала играть в необычные игры.

Ксения Бородина рассказала, что Теона попросила достать соску и детскую бутылочку. Соску она прицепила на свою домашнюю одежду и порой вспоминает о ней. Теледива интересуется, стоит ли ей поддерживать малышку в этой игре, или она должна пресекать любые попытки Теоны впасть в детство. Она попросила совета у публики и поинтересовалась, было ли у кого-то нечто подобное.

Помимо интереса к бутылочке и соске, периодически девочка начинает говорить как совсем маленькая. Это продолжается около пяти минут, а затем все возвращается на круги своя. Все это происходит только дома, а потому Ксения Бородина не видит в происходящем ничего страшного. "Кризис пяти лет", – считает она.

Поклонники согласились с дивой и сообщили, что ничего плохого в поведении малышки нет. Многие поделились своим релевантным опытом. "Сейчас это норма. Наши детки слишком быстро взрослеют", "Тея тянет одеялко максимально", "Не вижу ничего страшного", "У нас та же песня". "Ксения, это нормально! Просто элемент игры", "Если она хочет так поиграть, то пусть", "И пусть играет", "Во все времена такое было", – писали они.

