"Бриться лень!": Бородина показала заросшее лицо

Бывшая ведущая "Дома-2" задалась вопросом, зачем современные мужчины отращивают волосы на лице. Судя по всему, самой Ксении Бородиной это совсем не нравится. Звезда попросила у подписчиков дать сильной половине человечества совет, стоит ли им так делать. Ведь моде не всегда стоит следовать слепо.
К своей публикации Ксения Бородина прикрепила фото, на котором предстала с бородой и усами. Она стала похожа на победителя "Евровидения", австрийского певца Кончиту Вурст, который запомнился многим своим эпатажным образом бородатой дамы. Конечно, она просто отредактировала фотографию, но выглядело это устрашающе.
"Почему так активно у них стала расти растительность на лице. Мода? Хотят выглядеть брутальнее? Согревает в холода? Или помогает найти любовь? А вам это нравится, девочки, может, они зря стараются?"– написала Бородина.
Подписчики неоднозначно отнеслись к такой публикации. Многие не поняли, зачем Ксения Бородина сама себе примерила бороду и усы, когда речь шла о мужчинах. Все же многие высказались на заданную тему и сделали свои предположения.
"Борода скрывает второй подбородок, вот они и отращивают ее"; "Бриться лень"; "Бороду придумал ленивый мужик"; "У моего мужа очень красивая борода, но она была всегда. Это не дань моде. Как психолог могу сказать, многие мужчины так чувствуют себя брутальнее, да и выглядят брутальнее. Хотя конечно не внешний вид делает мужчину МУЖЧИНОЙ", – написали поклонники.
Ранее Ксения Бородина взбесила подписчиков своим нытьем о том, что Турция закрылась для путешествий россиян.
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