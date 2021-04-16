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"Это из детства": Пугачева призналась в опасном пристрастии

"Это из детства": Пугачева призналась в опасном пристрастии

Алла Пугачева отметила 72-й день рождения. Она рассказала о своей тайной привычке.
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Не секрет, что для поддержания хорошей формы артистам приходится идти на большие жертвы ради красоты. Сколько уколов они делают себе в лицо, а сколько мучают себя жесткими диетами! Алла Пугачева в свои 72 выглядит просто потрясающе. Это признают многие ее подписчики. Хоть звезду и обвиняют в чрезмерном применении фильтров и ретуши фотографий, факт остается фактом – не каждая женщина в 72 остается женственной. Примадонне это удается.

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 Алла Борисовна Пугачева

Алла Борисовна Пугачева певица

Супруг Примадонны, юморист Максим Галкин рассказал в своем "Инстаграм", что певица иногда тоже отступает от правил правильного питания и позволяет себе слабинку. Раз в год в свой день рождения Алла ест домашние жирненькие пирожки. Это уже своего рода традиция. Алла Пугачева не может отказать себе в этом вредном пристрастии, хотя как известно, жирная пища опасна холестерином, особенно в 72.

"Раз в год на день рождения Аллы Оксана ей печет "вредные" пирожки, вкусные", — рассказал Максим Галкин.

"Это пирожки из моего детства", – добавила Алла Пугачева.

Отметим, первыми с днем рождения Аллу Пугачеву поздравили ее дети, семилетние Лиза и Гарри. Они нарисовали для нее картины, а также приготовили букеты цветов и одарили презентами.

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Фото: Anatoly Lomokhov/ Global Look Press/ www.globallookpress.com
Автор: 16 апреля 2021, 15:44 Источник: Instagram • Требует проверки
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Провернувшая авантюру Пугачева нажила врагов на съемках фильма "Женщина, которая поет"

комментарии

Ответить:

Гость698109
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Вробе бы умная, а ежедневно выставляет себя на посмешище. Если счастлива сиди - живи в тряпочку.
Гость685628
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Моей бабульке 70л ни одной пластики а выглядит моложе пугачевой естественная и походка не шаркащая как у пугачевой.чем старше пугачева тем страшнее на нее смотреть пластика не спасает
Гость697825
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Опасно, аж жуть!
🌝 ужас!
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Алла Борисовна не сделала ни одной операции и ни одного укола красоты. Да что там , она даже массаж ни разу не получала , - у нее же диабэт. А выглядит как младенец. Завидуйте , дамы !
Гость689181
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Надо про бабулю фильм сделать обязательно
Гость689181
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муж спасай,бабка одной ногой в кровати
1

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