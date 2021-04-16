"Это из детства": Пугачева призналась в опасном пристрастии

Не секрет, что для поддержания хорошей формы артистам приходится идти на большие жертвы ради красоты. Сколько уколов они делают себе в лицо, а сколько мучают себя жесткими диетами! Алла Пугачева в свои 72 выглядит просто потрясающе. Это признают многие ее подписчики. Хоть звезду и обвиняют в чрезмерном применении фильтров и ретуши фотографий, факт остается фактом – не каждая женщина в 72 остается женственной. Примадонне это удается.
Супруг Примадонны, юморист Максим Галкин рассказал в своем "Инстаграм", что певица иногда тоже отступает от правил правильного питания и позволяет себе слабинку. Раз в год в свой день рождения Алла ест домашние жирненькие пирожки. Это уже своего рода традиция. Алла Пугачева не может отказать себе в этом вредном пристрастии, хотя как известно, жирная пища опасна холестерином, особенно в 72.
"Раз в год на день рождения Аллы Оксана ей печет "вредные" пирожки, вкусные", — рассказал Максим Галкин.
"Это пирожки из моего детства", – добавила Алла Пугачева.
Отметим, первыми с днем рождения Аллу Пугачеву поздравили ее дети, семилетние Лиза и Гарри. Они нарисовали для нее картины, а также приготовили букеты цветов и одарили презентами.
Популярные темы форума
Короновирус с нами навсегда
Кто из Тулы?
Ответы фейкам
Религия и вера.
С волками жить по волчьи выть
Смена религии
Одна с тремя малышами
Россияне , приветствую ! У вас пандемия закончилась ? Гляжу все ходят в театры, на днюхи как будто ничего и не бывало.
Как из железа получить золото???
Оригинальная БК всегда лучше