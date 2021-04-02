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"На Гарика похожа": Асмус появилась в Сети в странном виде

"На Гарика похожа": Асмус появилась в Сети в странном виде

Артистка вновь решила шокировать фанатов. Кристина Асмус показала себя лежащей в ванной в непривычном виде.
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Звезда, которая всегда получает большое количество комплиментов по поводу своей внешности, решила позабавить поклонников. В своем инстаграм-аккаунте актриса разместила фото, на котором она лежит в ванной. На лице женщины нет ни грамма косметики, волосы убраны в небрежный пучок. При этом Кристина Асмус захотела выглядеть еще более естественной и смешно выпятила губы.

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 Кристина Игоревна Асмус

Кристина Игоревна Асмус актриса

 Гарик Харламов

Гарик Харламов актер, телеведущий

Звезда призналась, что в таком виде это тоже она, та самая Кристина Асмус. Ей любопытно, сколько лайков может собрать такой снимок, где она запечатлена без макияжа и без использования Фотошопа, но при этом без одежды. Большинство фанатов и в этот раз оставили знаменитости комплименты, похвалив ее свежее лицо и красивую кожу. Также многие отнеслись к снимку с юмором, написав:

“На Гарика похожа”(Здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред), “Красоту ведь ничем не испортишь!”, “На Харламова тут похожа)))”, “Наконец-то стала понятна причина развода”.

Сама актриса оставила комментарии по поводу бывшего мужа без ответа. Напомним, что знаменитые супруги состояли в браке около семи лет. В их союзе родилась дочь Анастасия. Решение о разводе прозвучало для поклонников пары как гром среди ясного неба. Фанаты до сих пор продолжают строить версии относительно причин разрыва. Многие считают, что всегда идеальная Кристина Асмус устала от Гарика Харламова, который со временем становится все более неряшливым.

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Фото: www.instagram.com/asmuskristina
Автор: 2 апреля 2021, 14:52 Источник: Инстаграм ✓ Надежный источник
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