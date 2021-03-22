Раздевшаяся на камеру Асмус вызвала оторопь

Сейчас Кристина крайне спокойно относится к критике и порой сама провоцирует поклонников и СМИ на неоднозначные высказывания. Накануне вечером звезда сняла себя после спектакля. Она поблагодарила всех зрителей и рассказала, что невероятно "кайфанула" от всего действия. Также Асмус сообщила, что ощущает приятную усталость.
Во время монолога на камеру артистка вдруг начала раздеваться и прокомментировала этот факт. Она сняла с себя часть костюма, под которой оказалась юбка. После Кристина не побоялась и с задорным "эть" стянула с себя и эту деталь гардероба, продемонстрировав подписчикам светлые панталоны.
Напомним, не так давно Кристина Асмус опубликовала фото в объятиях нового мужчины. Красавцем с нового снимка оказался артист Егор Медведев. Они вместе играют в постановке "Вернувшиеся". Однако самых внимательных пользователей заинтересовал вовсе не этот факт.
Так, в комментариях под постом подписчики провели целое расследование. Они проанализировали взгляд актера, а также телесный контакт коллег и сделали вывод, что у них просто не может не быть романа. Сама Кристина отрицает эту информацию и утверждает, что фото – не более, чем подводка к интересному совместному проекту.
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