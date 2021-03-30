“Мама огонь": Асмус привела поклонников в восторг акробатическими трюками

Звезда
разметила в своем инстаграм-аккаунте видеоролик из спортзала. На видео женщина
исполняет ряд прыжков через голову на матах. Сама Кристина Асмус в комментарии
к видео написала, что “мама вспомнила молодость” и признала, что “мама еще в форме.”
Подписчики актрисы пришли в настоящий восторг от ее акробатических пируэтов и оставили множество хвалебных комментариев:
“Мама огонь” (Здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред) “АбАлдеть!!!!!”, “Ну ты мам даешь”, “Крутооо”, “Бесконечно можно смотреть”, “Пересмотрела кучу раз!”
Мало кто знает, что Асмус является кандидатом в мастера спорта по спортивной гимнастике. Девочка начала серьезно заниматься спортом еще в возрасте шести лет. Одно время родители будущей звезды даже мечтали вырастить из нее олимпийскую чемпионку. Тем не менее, девушка все-таки выбрала для себя другую стезю и построила актерскую карьеру. Однако воспоминания о спортивном прошлом помогли артистке воплотить на экране роль настоящей олимпийской чемпионки Светланы Хоркиной – Асмус сыграла ее в биографической киноленте “Чемпионы: быстрее, выше, сильнее”.
Напомним, что звезда растит семилетнюю дочь Анастасию, отцом которой является бывший муж артистки Гарик Харламов. Поэтому сейчас одной из самых главных своих ролей Кристина Асмус считает роль мамы.
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