Известный ведущий раскрыл секрет успеха Тимати

Историк моды и искусствовед Александр Васильев объяснил, почему рэпер Тимати имеет такую популярность среди женщин и поклонников.

Ведущий программы "Модный приговор" на Первом канале назвал музыканта героем-любовником в стиле хип-хоп. Вскоре за сердце и руку звезды поборются девушки в шоу "Холостяк" на ТНТ.

Певец, бизнесмен, продюсер: кажется, что у Тимура Юнусова получается все, за что бы он ни брался. Васильев считает, что во многом рэпер Тимати обязан своему образу восточного мачо, который успешно поддерживает.

Васильев считает, что стиль артиста практически безупречен. Как правило, он выбирает одежду, как у уличных танцоров в Нью-Йорке в 90-е годы или как у гангстеров в Чикаго в 50-е. Важно, что все его наряды брендовые и дорогие. По словам Васильева, рэпер Тимати смог взять из своей внешности все ,что только можно.

Татуировки и бородка – еще одна важная часть имиджа певца. Кроме того, звезда выбирает себе видных красивых девушек одного типажа: длинные ноги, тонкая талия, большая грудь. Историк моды уверен, что рэпер Тимати все далет правильно: поддерживает тело в форме, следит за лицом.

Также эксперт отметил, что все его образы — только маска, за которой скрывается расчетливый предприниматель. Не секрет, что музыкант успешно продает множество продуктов. Васильев убежден, что знаменитости ничего не надо в себе менять.

Телеведущий добавил, что от одиночества рэперу Тимати точно страдать не придется. Он уверен, что всегда найдутся девушки, которые польстятся и на его известность, и на мужскую красоту, и на деньги.