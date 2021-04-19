Максим Галкин раскрыл секрет эпатажной Жанны Агузаровой

Впервые за несколько лет Максим Галкин решил рассказать о событиях 1997 года. Именно тогда артист повстречал скандальную вокалистку группы "Браво".

Как оказалось, супруг Аллы Борисовны познакомился с ним во время концерта. С первых минут Жанна Агузарова умудрилась ошарашить молодого артиста. По словам самого Галкина, певица удивляла окружающих не только внешним видом, но и нестандартным поведением.

В далеких 90-х представители отечественного шоу-бизнеса постоянно пересекались на светских мероприятиях и частных концертах. На одном из них случилась первая встреча Максима и Жанны.

Стоит отметить, что спустя несколько десятков лет Галкин впервые вспомнил об этом смешном и немного нелепом случае. В эфире одной из телепередач коллеги поддержали артиста и отшутились в адрес Агузаровой. Большинство призналось, что для них выходки исполнительницы не являются большой неожиданностью — ведь она всегда отличалась эпатажным и не всегда адекватным поведением.

"Я уходил со сцены и, проходя мимо нее, встретился с ней взглядом, а она сделала так: "Тррррр". Дальше в мою гримерную постучался директор и сказал: "Вот Жанны телефон, она просила ей позвонить", – признался Максим

Ранее сообщалось, что Жанна Агузарова тщательно работает над своим внешним видом. Сейчас же поклонники сетуют, что артистка увлеклась походами к косметологу и грешит частыми пластическими операциями.