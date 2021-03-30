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"Пластика была": раскрыт главный секрет молодящейся Агузаровой

"Пластика была": раскрыт главный секрет молодящейся Агузаровой

Поклонники давно подозревают, что артистка часто обращается за помощью к косметологам. Эксперт проанализировал фотографии звезды.
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Жанна Агузарова считается одной их самых талантливых и экстравагантных исполнительниц нашей эстрады. Всенародную популярность ей подарила группа "Браво". Именно в составе коллектива она исполнила полюбившиеся многим хиты, которых популярны до сих пор.

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Жанна Хасановна Агузарова певица

Сама артистка сильно изменилась за это время. Многие обожатели полагают, что дело не только в необычных нарядах и ярком макияже, но и в хирургических вмешательствах, которым подвергала свое лицо и фигуру звезда. Фотографии певицы отдали эксперту, чтобы он определил, какими процедурами воспользовалась исполнительница.

Пластический хирург подчеркнул, что 58-и летняя Жанна Агузарова прекрасно выглядит. У нее четкий овал лица, а также полностью отсутствуют носогубные складки и второй подбородок, что является практически невозможным для ее возраста. Он отметил, что скорее всего звезда сделала SMAS-лифтинг, а также платизмопластику.

По мнению эксперта, Жанна Хасановна прибегла и к уколам красоты. Она воспользовалась филлерами для поддержания формы губ и скул, а также делала блефоропластику. Он пояснил, что для ее возраста у артистки слишком ровная, "как у девочки", кожа и открытый взгляд. "Пластика была", – утверждает специалист.

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Фото: Anton Belitsky/ Russian Look/ www.globallookpress.com
Автор: 30 марта 2021, 15:45 Источник: "Комсомольская правда" ✓ Надежный источник
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Самые экстравагантные костюмы Жанны Агузаровой

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