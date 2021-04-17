Дочь Пугачевой и Галкина ошарашила россиян своими навыками

Наследница Максима Галкина и Аллы Пугачевой похвасталась навыками пластической импровизации. Гордый юморист разместил интригующее видео с маленькой Лизой.

Стоит отметить, что звездный сынишка аккомпанировал сестре на электрическом пианино и выбирал необычные звуки, похожие на стук лошадиных копыт, открывания двери или гитарного перебора в испанском стиле.

В это время Лиза изящно двигалась в такт и умело изображала различных персонажей. Так, девочка перевоплотилась во всадника на коне и игривую танцовщицу фламенко. Все это сопровождалось подобающей мимикой.

Оказалось, что подобные концерты проходят каждые выходные в доме Галкина и Пугачевой. Когда нет школы или дополнительных занятий, дети придумывает собственные театральные постановки и вовлекают в процесс родителей.

"Сразу видно, что Лиза – будущая артистка с большой буквы! Неудивительно, ведь с такой семье невозможно быть бесталанным", – подметили комментаторы.

Большинство расхвалило обоих наследников и стало говорить о светлом будущем ребят. По словам самого Галкина, дети проявляют активный интерес сразу к нескольким направлениям в творчестве.

Ранее Максим рассказывал, что сын и дочка активно изучают иностранные языки и обучаются игре на музыкальных инструментах. Дома Гарри часто общается на французском, а Лиза – на английском. Не исключено, что совсем скоро ребята овладеют новыми направлениями в искусстве.