Дочь Пугачевой и Галкина ошарашила россиян своими навыками

Стоит отметить, что звездный сынишка аккомпанировал сестре на электрическом пианино и выбирал необычные звуки, похожие на стук лошадиных копыт, открывания двери или гитарного перебора в испанском стиле.
В это время Лиза изящно двигалась в такт и умело изображала различных персонажей. Так, девочка перевоплотилась во всадника на коне и игривую танцовщицу фламенко. Все это сопровождалось подобающей мимикой.
Оказалось, что подобные концерты проходят каждые выходные в доме Галкина и Пугачевой. Когда нет школы или дополнительных занятий, дети придумывает собственные театральные постановки и вовлекают в процесс родителей.
"Сразу видно, что Лиза – будущая артистка с большой буквы! Неудивительно, ведь с такой семье невозможно быть бесталанным", – подметили комментаторы.
Большинство расхвалило обоих наследников и стало говорить о светлом будущем ребят. По словам самого Галкина, дети проявляют активный интерес сразу к нескольким направлениям в творчестве.
Ранее Максим рассказывал, что сын и дочка активно изучают иностранные языки и обучаются игре на музыкальных инструментах. Дома Гарри часто общается на французском, а Лиза – на английском. Не исключено, что совсем скоро ребята овладеют новыми направлениями в искусстве.
Популярные темы форума
Короновирус с нами навсегда
Кто из Тулы?
Одна с тремя малышами
Религия и вера.
Натуся обрила яйца
Смена религии
Надо ли пороть детей?
Россияне , приветствую ! У вас пандемия закончилась ? Гляжу все ходят в театры, на днюхи как будто ничего и не бывало.
Кто из Занзибара?
Новости с юга