Поклонники довели: дом Пугачевой утонул

В минувший четверг Алла Пугачева отпраздновала свой 73-й день рождения.

Артистку поздравили многие представители шоу-бизнеса. По словам Примадонны, поклонники тоже не остались в стороне. Как отметила звезда, фанаты устроили для нее импровизированное представление перед воротами замка в деревне Грязь. "Пели песни, играли на различных инструментах", – поделилась Алла Пугачева.

В личном блоге Примадонна поблагодарила всех причастных к поздравлениям. Артистка показала двор своего дома – он буквально утопает в цветах. Букеты расставлены по вазам, ведрам и прочим емкостям. "Посмотрите, какое количество цветов. Счастье ведь есть! Спасибо вам за любовь, за преданность" – заявила Алла Пугачева.

Поклонники под видео тут же вспомнили знаменитую песню Примадонны. "Миллион, миллион, миллион алых роз! Из окна, из окна, из окна видишь ты! (Здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", "Счастье, что вы у нас есть!", "Мы тоже очень рады за вас. Дай Бог вам здоровья ещё долгие годы!" – написали в комментариях.

Напомним, в день рождения Аллы Пугачевой вышел праздничный выпуск шоу Максима Галкина "Музыкалити". В эфире программы артистка вспомнила, как в детстве отрезала себе волосы. По словам звезды, родители заставляли ее носить косички, а она хотела посмотреть, как будет выглядеть без них. В итоге девочка просто взяла ножницы и убрала длину. Мать была в шоке.