Галкин в шоке: Пугачева обрезала косы и сбежала из дома

Алла Пугачева и певица Zivert стали новыми гостями шоу Максима Галкина "Музыкалити".

Артистки слушали песни популярных исполнителей и ставили свои оценки. Особенно Аллу Пугачеву зацепила композиция Mary Gu под названием "Косички". Примадонна осталась в восторге от строчки "Я же не мамин сервиз, я не буду ждать повода выйти на бис", отметив, что это очень хорошая аналогия с жизнью.

В процессе обсуждения трека Алла Пугачева вспомнила случай из детства. "Я была совсем девочкой, и меня все время заставляли носить эту косичку. Ну и мне подруга говорит: мол, давай посмотрим, как без нее? Надо же такими дурами быть! Я взяла эту косу и отрезала", – рассказала Примадонна.

По словам артистки, ей совершенно не понравился результат, но уже ничего нельзя было сделать – отрезанные волосы уже лежали в руках. "Поняла, что ее уже не приставишь назад. Я боялась домой вернуться, осталась ночевать у подружки. А у нее телефона не было, и все переживали за меня, искали", – поделилась Алла Пугачева.

Как оказалось, артистка специально напугала родителей, чтобы ей не влетело за отрезанную косу. "Я знала, что нужно показать, что это не самое страшное", – лукаво отметила Примадонна. Максим Галкин был поражен историей. "Какая стратегия!" – воскликнул шокированный телеведущий.

Напомним, 15 апреля Алла Пугачева отмечает день рождения. Звезде исполнилось 72 года.