Звезды Голливуда Новости о Заворотнюк Смерть принца Филиппа

Топ новостей недели

Сделал это сзади: Петросян подложил свинью молодой жене
"Омерзительно влюбленная баба": Богомолов послал Собчак подальше
Жить ему осталось недолго: Охлобыстин рассказал о беде и болезни
Бесплодие и измена: хрустальное счастье Куликовой и Батурина рухнуло в один миг
партнеры
Суббота
17 апреля
Лента новостей
13:50
Бывший участник шоу "Маска" раскрыл личность Ламы
13:45
"Куда пропал Богомолов?": Собчак появилась на публике с эффектным блондином
13:38
"Прекратите издеваться над человеком!": Сафронов набросился на позорящую Зайцева семью
13:30
"Не нужно, Ольга!": Ягудин запретил петь задравшей нос Бузовой
13:16
Допелся: Моргенштерна хотят привлечь за пропаганду запрещенных веществ
13:09
Озвучены должности с зарплатами от полумиллиона рублей
13:00
История с санкциями США против России будет долгоиграющей – эксперт Рудяков
12:44
Создатель "Дома-2" стал участником громкого скандала
12:43
Округлившийся живот Кафельниковой всполошил народ
12:40
Отбившая мужа у беременной соперницы экс-любовница Тимати впервые стала мамой
12:32
Медведева утерла нос решившему проверить ее Харламову
12:05
Бородина помешала карьере Бони в "Доме-2": Не умеет радоваться за других
11:49
"Готова к новому роману": Муцениеце пустилась во все тяжкие после развода
11:44
"Правда вскроется": Шурыгина попала в клинику
11:43
"Какой стыд": хвастающейся формами Лорак влепили пощечину
11:21
Известие о страшном заболевании выбило Лолиту из колеи
11:05
Буйнов высказался о родстве с Пугачевой
10:56
Карбалевич объяснил возросшую потребность Белоруссии в российской поддержке: Позиции Лукашенко ослабли
10:48
Единственный сын Булдакова остался у разбитого корыта
10:46
"Меня жалеть не нужно!": Долина учинила скандал на популярном шоу
10:39
Ахеджакова взорвалась из-за шокирующей новости: Ерунда собачья
10:28
Нет денег на лекарства: доходы аптек в России резко сократились
10:22
"Помню его руку на моем колене": Кравец рассекретила отношения с Марусевым
10:03
Полуголой Асмус предложили карьеру в кино для взрослых
09:41
Зеленский: Белорусы заслуживают другого будущего, даже другого настоящего
08:01
Судьбоносная встреча с врачом сделала Николая Дроздова другим человеком
06:03
"Это был шок": Самбурская рухнула прямо на сцене
04:07
"Прикройся!": обнаженная беременная экс-избранница Тимати ошарашила россиян
02:00
Почему Высоцкий хотел отказаться от роли Жеглова в "Месте встречи изменить нельзя"
23:57
"Какая была девочка": Пуговка из "Папиных дочек" сменила профессию
22:41
Врачи спасают попавшего после похорон жены в реанимацию Инина
22:29
Гороскоп на неделю с 19 по 25 апреля 2021 года
21:56
"Ноги вырву": матери Марка Горонка угрожал неизвестный
21:27
Девушка зарезала отца и сбежала на его машине с любовником
20:48
Армия Украины обстреляла монастырь в Донбассе
20:35
Ургант посмеялся над американской "Иронией судьбы"
20:10
В Казахстане потерпел крушение самолет
20:03
Водитель звезды Comedy Club устроил драку в центре Москвы
20:00
Зейналова сообщила о кардинальных переменах в жизни
19:30
"Должен поставить на ноги": сын известного актера бросил ребенка на престарелого отца
19:25
"До сих пор скучаю по Алеше": любовница Булдакова призналась в их многолетней связи
19:14
Стало известно о вопросе вхождения Украины в состав Евросоюза
19:11
В Пензе 71-летнего учителя арестовали за педофилию
18:50
Зеленский вернется в шоу Малахова
18:46
"Упадок сил и истощение организма": Волочкова попала в больницу
18:28
А вдруг проклянет! Звукорежиссер слил в Сеть необработанный голос Пугачевой
18:08
Молодая жена спасла Шуфутинского от депрессии
18:06
Куда лучше вложить деньги? Россиянам дали совет
17:58
Проблемный стояк Билана нуждается в акте
17:35
Попавшемуся с наркотиками Тиме Белорусских вынесли приговор
загрузить ещё

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

"Не имеете права!": вдова Этуша сцепилась с хозяйничавшей на могиле мужа Цымбалюк-Романовской
Видна гниль: Цымбалюк-Романовская пришла в ужас от провалившейся и заброшенной могилы Джигарханяна
"Это никакое не событие": Соседов врезал Пугачевой в день рождения
Певица Манижа заявила о грязных домогательствах: Трогали за тело, за гениталии
"Алиса – аферистка": мать обрушилась на тяжелобольную экс-супругу Аршавина
Баснословные деньги: вдовец распродает имущество Легкоступовой по частям
Шоу-бизнес
Отбившая мужа у беременной соперницы экс-любовница Тимати впервые стала мамой

Отбившая мужа у беременной соперницы экс-любовница Тимати впервые стала мамой

О беременности экс-возлюбленной Тимати Алексы стало известно около месяца назад. Накануне девушка родила.
прочитано 521 раз

Радостную новость блогер подтвердила в своем инстаграм-аккаунте. По словам молодой мамы, они с супругом невероятно счастливы. "Сладость рядом — что еще нужно?"– рассказала Алекса в "Сторис".

ПО ТЕМЕ

"Прикройся!": обнаженная беременная экс-избранница Тимати ошарашила россиян

Так быстро? Бывшая возлюбленная Тимати вышла замуж

Тимур Ильдарович Тимати (Юнусов)

Тимур Ильдарович Тимати (Юнусов) певец, актёр, предприниматель

Пол ребенка пока неизвестен, лицо малыша девушка тоже решила не показывать. Впрочем, на видео отчетливо слышно детское агуканье. "Пусть детки растут, самое главное, здоровыми и счастливыми", – добавила в конце ролика Алекса.

Муж блогера фитнес-тренер Вячеслав Дайчев также подтвердил новость о рождении еще одного наследника. Он заявил, что безумно рад случившемуся. Правда, полноценно насладиться минутами с ребенком молодому отцу пока не удалось. Судя по всему, спортсмен присутствовал на родах, а затем тут же помчался по делам.

Напомним, Алекса и Вячеслав Дайчев начали встречаться около года назад. Правда, отношения пары мало кого обрадовали. Поклонники обвинили девушку в том, что она увела молодого человека из семьи. Фитнес-тренер начал роман с экс-возлюбленной Тимати еще до того, как разошелся со своей беременной подругой Александрой Сивковой.

По словам бывшей девушки Дайчева, ничто не предвещало беды. В день, когда мужчина ее бросил, он точно так же обнимал ее с утра и признавался в любви. В июле 2020-го Сивкова родила сына.

ЧИТАЙТЕ "ДНИ.РУ" В ЯНДЕКС.НОВОСТЯХ

Алекса. Фото: Alexander Keltik / Russian Look / www.globallookpress.com
Автор: 17 апреля 2021, 12:40 Источник: Инстаграм ✓ Надежный источник
ФОТОРЕПОРТАЖ

Любимые женщины Тимати

комментарии

Ответить:

Гость690581
Пожаловаться Ответить
Пока заголовок расшифровала, уже статью читать на фик надо, время терять....
1

Популярные темы форума

Политика

Американцев возмутили нападки Байдена на Россию: Клоун
Эксперт Шрайбман: Власть в Белоруссии находится на последнем рубиконе
МИД России ответил на санкции США: Вашингтону придется расплачиваться
Политолог Елисеева о предстоящей встрече Зеленского с Макроном: Будет все на уровне "кормления завтраками"

Шоу-бизнес

Рудковская ходит с "тревожной кнопкой"

Проишествия

В Якутии медведь растерзал оленевода

Lifestyle

Легенду Мишки Япончика поставили на сцене
Шоу-бизнес

Валентину Талызину могут похоронить рядом с мамой на Ваганьковском кладбище

Место указано
Шоу-бизнес

Беременна от свидетеля: обвиняемую в смерти Марьянова не успели посадить в тюрьму

Обвиняемая может избежать уголовного срока
Шоу-бизнес

Попавшемуся с наркотиками Тиме Белорусских вынесли приговор

Он признался в употреблении наркотиков
Шоу-бизнес

Зеленский вернется в шоу Малахова

Зрителей ждет сюрприз

Гороскоп

Гороскоп на неделю с 19 по 25 апреля 2021 года
Гороскоп на неделю с 12 по 18 апреля 2021 года
Гороскоп с 5 по 11 апреля 2021 года
Гороскоп на апрель 2021 года

Фоторепортажи

Новая "Миссис Россия" прокомментировала свою победу в конкурсе
Очаровательная танцовщица собралась стать президентом
Богомолова перекосило рядом с Собчак
Обнародована причина смерти Аллы Вербер

Спорт

Дзюба восхитил главного тренера "Зенита"

Регионы

© 2015-2021 ООО "Дни.ру". Все права защищены. info@dni.ru 18+