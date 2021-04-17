Отбившая мужа у беременной соперницы экс-любовница Тимати впервые стала мамой

О беременности экс-возлюбленной Тимати Алексы стало известно около месяца назад. Накануне девушка родила.

Радостную новость блогер подтвердила в своем инстаграм-аккаунте. По словам молодой мамы, они с супругом невероятно счастливы. "Сладость рядом — что еще нужно?"– рассказала Алекса в "Сторис".

Пол ребенка пока неизвестен, лицо малыша девушка тоже решила не показывать. Впрочем, на видео отчетливо слышно детское агуканье. "Пусть детки растут, самое главное, здоровыми и счастливыми", – добавила в конце ролика Алекса.

Муж блогера фитнес-тренер Вячеслав Дайчев также подтвердил новость о рождении еще одного наследника. Он заявил, что безумно рад случившемуся. Правда, полноценно насладиться минутами с ребенком молодому отцу пока не удалось. Судя по всему, спортсмен присутствовал на родах, а затем тут же помчался по делам.

Напомним, Алекса и Вячеслав Дайчев начали встречаться около года назад. Правда, отношения пары мало кого обрадовали. Поклонники обвинили девушку в том, что она увела молодого человека из семьи. Фитнес-тренер начал роман с экс-возлюбленной Тимати еще до того, как разошелся со своей беременной подругой Александрой Сивковой.

По словам бывшей девушки Дайчева, ничто не предвещало беды. В день, когда мужчина ее бросил, он точно так же обнимал ее с утра и признавался в любви. В июле 2020-го Сивкова родила сына.