Звезды Голливуда Новости о Заворотнюк Смерть принца Филиппа

Топ новостей недели

Сделал это сзади: Петросян подложил свинью молодой жене
"Омерзительно влюбленная баба": Богомолов послал Собчак подальше
Жить ему осталось недолго: Охлобыстин рассказал о беде и болезни
Бесплодие и измена: хрустальное счастье Куликовой и Батурина рухнуло в один миг
партнеры
Суббота
17 апреля
Лента новостей
06:03
"Это был шок": Самбурская рухнула прямо на сцене
04:07
"Прикройся!": обнаженная беременная экс-избранница Тимати ошарашила россиян
02:00
Почему Высоцкий хотел отказаться от роли Жеглова в "Месте встречи изменить нельзя"
23:57
"Какая была девочка": Пуговка из "Папиных дочек" сменила профессию
22:41
Врачи спасают попавшего после похорон жены в реанимацию Инина
22:29
Гороскоп на неделю с 19 по 25 апреля 2021 года
21:56
"Ноги вырву": матери Марка Горонка угрожал неизвестный
21:27
Девушка зарезала отца и сбежала на его машине с любовником
20:48
Армия Украины обстреляла монастырь в Донбассе
20:35
Ургант посмеялся над американской "Иронией судьбы"
20:10
В Казахстане потерпел крушение самолет
20:03
Водитель звезды Comedy Club устроил драку в центре Москвы
20:00
Зейналова сообщила о кардинальных переменах в жизни
19:30
"Должен поставить на ноги": сын известного актера бросил ребенка на престарелого отца
19:25
"До сих пор скучаю по Алеше": любовница Булдакова призналась в их многолетней связи
19:14
Стало известно о вопросе вхождения Украины в состав Евросоюза
19:11
В Пензе 71-летнего учителя арестовали за педофилию
18:50
Зеленский вернется в шоу Малахова
18:46
"Упадок сил и истощение организма": Волочкова попала в больницу
18:28
А вдруг проклянет! Звукорежиссер слил в Сеть необработанный голос Пугачевой
18:08
Молодая жена спасла Шуфутинского от депрессии
18:06
Куда лучше вложить деньги? Россиянам дали совет
17:58
Проблемный стояк Билана нуждается в акте
17:35
Попавшемуся с наркотиками Тиме Белорусских вынесли приговор
17:25
В России ответили на слова Зеленского о судьбе Крыма: Отрабатывает повестку иностранных кураторов
17:01
Беременна от свидетеля: обвиняемую в смерти Марьянова не успели посадить в тюрьму
16:37
"Может снова вспыхнуть": Тимати готовится к возвращению бывшей участницы "Холостяка"
16:25
Не успевший развестись с Кардашьян Уэст заговорил о новом романе: Творческая личность
15:59
Скандалы шоу-бизнеса: самые яркие за неделю
15:49
"Точно проблемы": Бритни Спирс опубликовала призыв о помощи
15:44
"Это из детства": Пугачева призналась в опасном пристрастии
15:44
Мать сделала заявление о новом браке Аршавина
14:56
"Ну было и было!": Карина Кросс рассказала о преступном прошлом
14:49
Полное обескровливание экономики: как санкции США добьют зарплаты и пенсии россиян
14:19
"Человеческие условия": больному зеку Ефремову организовали романтическое свидание
14:15
"А есть запасные иголки?": Гузееву обкололи в эфире Первого канала
14:06
Пенсионная система в России может провалиться – эксперты ВШЭ
14:02
Зеленский назвал строительство "Северного потока – 2" энергетической войной
13:57
Шизофрения и паранойя: жену Алибасова упекли в психушку на 24 года
13:52
Показавшую округлившийся живот Варнаву поздравляют с беременностью
13:29
Россиян могут начать регистрировать на "Госуслугах" при рождении
13:25
"Нас больше нет": обруганный экс-супруг Началовой нанес удар Долиной
13:14
"Ешь червей": желающему вернусь советские пятилетки Певцову дали под дых
13:12
Сотрудники ГИБДД назвали самые опасные виды дорожных аварий
13:05
Маленькая дочь блистательно перепела главный хит Пугачевой
13:04
Дороги "встанут" намертво: москвичей предупредили о жутких пробках из-за дачников
12:57
Порядок начисления пенсий изменился для некоторых россиян
12:40
"Это никакое не событие": Соседов врезал Пугачевой в день рождения
12:33
"Это непорядочно": коллега бросил камень в огород Гогунского
11:53
Беременная Горбань получила неожиданное предложение
загрузить ещё

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

"Не имеете права!": вдова Этуша сцепилась с хозяйничавшей на могиле мужа Цымбалюк-Романовской
Видна гниль: Цымбалюк-Романовская пришла в ужас от провалившейся и заброшенной могилы Джигарханяна
"Это никакое не событие": Соседов врезал Пугачевой в день рождения
Певица Манижа заявила о грязных домогательствах: Трогали за тело, за гениталии
"За мной не заржавеет": оскорбленный Разин жестоко угрожает Кудрявцевой
Баснословные деньги: вдовец распродает имущество Легкоступовой по частям
Шоу-бизнес
"Прикройся!": обнаженная беременная экс-избранница Тимати ошарашила россиян

"Прикройся!": обнаженная беременная экс-избранница Тимати ошарашила россиян

Недавно стало известно, что дива ожидает пополнения. Однако таких интимных подробностей от нее не ожидал никто.
прочитано 434 раза

Алекса вместе со своим фитнес-тренером активно готовится к появлению малыша. Специальные тренировки пришлись по душе звезде "Фабрики звезд". Теперь она решилась на откровенную фотосессию.

ПО ТЕМЕ

Бывшая избранница Тимати ждет ребенка

Так быстро? Бывшая возлюбленная Тимати вышла замуж

На фото артистка сидит на полу, а ее голое тело прикрывает лишь тонкий тренч. Результаты тренировок определенно видны, многие отмечают завидную фигуру Алексы. Однако выдающийся большой живот певицы пришелся по душе вовсе не всем.

Некоторые подписчики раскритиковали беременную звезду за подобную откровенность. Они считают, что такое поведение недопустимо для женщины в ее положении, а фото кажутся им просто неэстетичными. "Прикройся!", "Зачем напоказ выставлять свой живот?", "Что же вы делаете, беременные?", "Господи, и Вы туда же, просто зачем?", "Мне фото не нравится...у Вас есть лучше", "Очень неудачная фотография", – писали пользователи.

Под постом певица рассуждает о счастье. Пользователи не смогли остаться в стороне и оставили множество теплых комментариев. "Счастье для всех! И Вы будьте счастливы", "Золотые слова! Счастье любит счастливых", "Какая же Вы волшебная и теплая! Любите! Счастья", "Куколка, будьте счастливы!", "Красивая! Счастья нам", "Еще больше молодела, светишься", – отметили они.

ЧИТАЙТЕ "ДНИ.РУ" В "ТЕЛЕГРАМЕ" – ИНТЕРЕСНЫЕ НОВОСТИ И ПОДАРКИ

Фото: Gennadii Sergeev /Russian Look/ www.globallookpress.com
Автор: 17 апреля 2021, 04:07 Источник: "Инстаграм" ✓ Надежный источник
ФОТОРЕПОРТАЖ

"Попали через постель!": участник популярного шоу назвал поименно эскортниц на телевидении

комментарии

Ответить:

Популярные темы форума

Политика

Американцев возмутили нападки Байдена на Россию: Клоун
Эксперт Шрайбман: Власть в Белоруссии находится на последнем рубиконе
МИД России ответил на санкции США: Вашингтону придется расплачиваться
Политолог Елисеева о предстоящей встрече Зеленского с Макроном: Будет все на уровне "кормления завтраками"

Шоу-бизнес

Рудковская ходит с "тревожной кнопкой"

Проишествия

В Якутии медведь растерзал оленевода

Lifestyle

Легенду Мишки Япончика поставили на сцене
Шоу-бизнес

Зеленский вернется в шоу Малахова

Зрителей ждет сюрприз
Шоу-бизнес

А вдруг проклянет! Звукорежиссер слил в Сеть необработанный голос Пугачевой

Пугачева не знала о публикации
Шоу-бизнес

"Упадок сил и истощение организма": Волочкова попала в больницу

Истощенная балерина оказалась в клинике
Шоу-бизнес

"До сих пор скучаю по Алеше": любовница Булдакова призналась в их многолетней связи

Вскрылся новый адюльтер покойного артиста

Гороскоп

Гороскоп на неделю с 19 по 25 апреля 2021 года
Гороскоп на неделю с 12 по 18 апреля 2021 года
Гороскоп с 5 по 11 апреля 2021 года
Гороскоп на апрель 2021 года

Фоторепортажи

Новая "Миссис Россия" прокомментировала свою победу в конкурсе
Очаровательная танцовщица собралась стать президентом
Богомолова перекосило рядом с Собчак
Обнародована причина смерти Аллы Вербер

Спорт

Дзюба восхитил главного тренера "Зенита"

Регионы

© 2015-2021 ООО "Дни.ру". Все права защищены. info@dni.ru 18+