"Прикройся!": обнаженная беременная экс-избранница Тимати ошарашила россиян

Алекса вместе со своим фитнес-тренером активно готовится к появлению малыша. Специальные тренировки пришлись по душе звезде "Фабрики звезд". Теперь она решилась на откровенную фотосессию.
На фото артистка сидит на полу, а ее голое тело прикрывает лишь тонкий тренч. Результаты тренировок определенно видны, многие отмечают завидную фигуру Алексы. Однако выдающийся большой живот певицы пришелся по душе вовсе не всем.
Некоторые подписчики раскритиковали беременную звезду за подобную откровенность. Они считают, что такое поведение недопустимо для женщины в ее положении, а фото кажутся им просто неэстетичными. "Прикройся!", "Зачем напоказ выставлять свой живот?", "Что же вы делаете, беременные?", "Господи, и Вы туда же, просто зачем?", "Мне фото не нравится...у Вас есть лучше", "Очень неудачная фотография", – писали пользователи.
Под постом певица рассуждает о счастье. Пользователи не смогли остаться в стороне и оставили множество теплых комментариев. "Счастье для всех! И Вы будьте счастливы", "Золотые слова! Счастье любит счастливых", "Какая же Вы волшебная и теплая! Любите! Счастья", "Куколка, будьте счастливы!", "Красивая! Счастья нам", "Еще больше молодела, светишься", – отметили они.
Популярные темы форума
Короновирус с нами навсегда
Кто из Тулы?
Религия и вера.
С волками жить по волчьи выть
Смена религии
Одна с тремя малышами
Россияне , приветствую ! У вас пандемия закончилась ? Гляжу все ходят в театры, на днюхи как будто ничего и не бывало.
Натуся обрила яйца
Как из железа получить золото???
Короновирус с нами новсегда