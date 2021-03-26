Так быстро? Бывшая возлюбленная Тимати вышла замуж

Правда, новость об этом оказалась, так сказать, "с душком". Выяснилось, что девушка начала отношения со звездным фитнес-тренером Вячеславом Дайчевым. Молодой человек ради возлюбленной бросил беременную супругу.
Однако это обстоятельство нисколько не смущало Алексу. В личном блоге она продолжала делиться своим счастьем, несмотря на волну критики. На днях экс-подруга Тимати сообщила радостную новость: они с возлюбленным ждут ребенка. Блогер показала округлившийся живот – судя по всему, срок уже довольно приличный.
Подписчики начали гадать, женился ли Вячеслав Дайчев на своей избраннице или нет. Наконец, Алекса пролила свет на это обстоятельство. В "Сторис" своего инстаграм-аккаунта красотка уточнила, не знает ли кто из подписчиков хорошего фотографа. Как оказалось, они "с мужем" ищут человека, который бы мог сделать красивые снимки их семьи в момент ожидания первенца. Вероятно, пара тайно сыграла свадьбу.
Напомним, Вячеслав Дайчев оставил ради Алексы танцовщицу Александру Сивкову. Для девушки предательство любимого человека стало настоящим шоком. По ее словам, в день, когда стало известно о измене, ничего не предвещало беды. Мужчина, как и обычно, обнимал ее с утра и даже признавался в любви, а вечером просто не пришел домой.
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