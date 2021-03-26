Так быстро? Бывшая возлюбленная Тимати вышла замуж

Алекса и Тимати встречались во время участия в "Фабрике звезд". После окончания шоу девушка отказалась от карьеры певицы и сосредоточилась на бизнесе. О личной жизни красотки долгое время не было ничего известно, а в прошлом году она сообщила, что наконец нашла свое счастье.

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