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Шоу-бизнес
Так быстро? Бывшая возлюбленная Тимати вышла замуж

Так быстро? Бывшая возлюбленная Тимати вышла замуж

Алекса и Тимати встречались во время участия в "Фабрике звезд". После окончания шоу девушка отказалась от карьеры певицы и сосредоточилась на бизнесе. О личной жизни красотки долгое время не было ничего известно, а в прошлом году она сообщила, что наконец нашла свое счастье.
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Правда, новость об этом оказалась, так сказать, "с душком". Выяснилось, что девушка начала отношения со звездным фитнес-тренером Вячеславом Дайчевым. Молодой человек ради возлюбленной бросил беременную супругу.

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Бывшая избранница Тимати ждет ребенка

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Тимур Ильдарович Тимати (Юнусов) певец, актёр, предприниматель

Однако это обстоятельство нисколько не смущало Алексу. В личном блоге она продолжала делиться своим счастьем, несмотря на волну критики. На днях экс-подруга Тимати сообщила радостную новость: они с возлюбленным ждут ребенка. Блогер показала округлившийся живот – судя по всему, срок уже довольно приличный.

Подписчики начали гадать, женился ли Вячеслав Дайчев на своей избраннице или нет. Наконец, Алекса пролила свет на это обстоятельство. В "Сторис" своего инстаграм-аккаунта красотка уточнила, не знает ли кто из подписчиков хорошего фотографа. Как оказалось, они "с мужем" ищут человека, который бы мог сделать красивые снимки их семьи в момент ожидания первенца. Вероятно, пара тайно сыграла свадьбу.

Напомним, Вячеслав Дайчев оставил ради Алексы танцовщицу Александру Сивкову. Для девушки предательство любимого человека стало настоящим шоком. По ее словам, в день, когда стало известно о измене, ничего не предвещало беды. Мужчина, как и обычно, обнимал ее с утра и даже признавался в любви, а вечером просто не пришел домой.

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Фото: www.instagram.com/ timatiofficial
Автор: 26 марта 2021, 12:47 Источник: Инстаграм ✓ Надежный источник
ФОТОРЕПОРТАЖ

Любимые женщины Тимати

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<цензура> <цензура> жизнь!Московской шкуре шкурная жизнь!Бббллляяядддяяяям бблляяддссккая жизнь!А достойным девушкам счастье!Не пишите про русиянских бблляяядддеей!!!!!
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