Буйнов высказался о родстве с Пугачевой

Исполнитель стал одним из гостей в семейном гнездышке Примадонны и Максима Галкина в деревне Грязь. Исполнитель остался в восторге от праздника. Он много снимался с другими приглашенными и с именинницей.
Артист отметил в своем инстаграм-аккаунте, что встретил у Аллы Пугачевой родных, красивых людей. Александр Буйнов заявил, что было очень весело и душевно. "Будь счастлива, сестра!", – по-родственному обратился к звезде певец.
Примечательно, что ранее братом называла его Алла Пугачева. Это произошло 24 марта, в день рождения исполнителя. "С днем рождения, брат!
Напомним, в этом году Примадонне исполнилось 72 года. Звезду поздравили с праздником многие представители шоу-бизнеса, родные и поклонники.
Как писали "Дни.ру", супруг приготовил Алле Пугачевой оригинальный сюрприз. В свое ютуб-шоу "Музыкалити" Максим Галкин пригласил рэпера Скриптонита (Адиль Жалелов), поклонницей которого, как выяснилось, является певица. Молодой музыкант подарил знаменитости роскошный букет. Артистка была тронута до глубины души.
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