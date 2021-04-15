Планка снижается: выскочку Бузову подняли на смех перед всей страной

Новость о том, что дива покинула "Дом-2" и официально стала членом жюри КВН на "Первом канале" потрясла публику. Разгорелся скандал.

Многих поклонников популярной передачи, выходящей на экраны с 1961 года, такое известие повергло в шок. Они посчитали ведущую не достойной такой чести и отказываются принимать выбор телеканала. Другие пользователи напротив поддержали Ольгу Бузову и отнеслись к нововведению как к глотку свежего воздуха в достаточно традиционной программе. Кроме звезды телестройки к составу "судей" присоединились также Валерий Меладзе и Александр Ревва.

Известный своими ироничными высказываниями на тему публичных личностей Иван Ургант не смог пройти мимо скандала. В последнем выпуске передачи "Вечерний Ургант" он высмеял решение назначить артистку на новую должность, а также сообщил, что ей будет непросто.

Накануне ведущий поинтересовался у Дмитрия Хрусталева, как прошла дебютная съемка Ольги. Дмитрий похвалил артистку и сказал, что она "как всегда". Иван посмеялся и отметил, что очевидно коллега тоже надолго останется в жюри. Он считает, что вливаться в новую атмосферу диве нужно плавно.

По мнению Ивана Урганта, программа является совершенно непривычной для ведущей. Однако ему нравится то, что некоторое время под ее столом точно будет гореть небольшой костер, на котором Гусман будет иметь возможность "жарить шпикачки". Он высмеял и то, что Ольга – блогер, поэтому в системе оценок должны появится хештеги, а регламент выступлений должен сократиться до 15 секунд. "Чтобы в "истории" помещались", – заметил он.

Вместе со многими ведущий грустит, что планка программы потихоньку снижается. Он иронично отметил, что скоро там не останется никого из великих. Им на смену придут блогеры и рэперы. Иван привел в пример скандальную Инстасамку и Джигана.