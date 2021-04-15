"Очередная девка устраивает карнавал": появилось постыдное фото Решетовой

Последние публикации модели вызвали серьезный резонанс в обществе. Конфликт не закончился на подпичсиках.

Ранее блогерша внезапно для многих начала выкладывать фото в парандже и поздравлять мусульман с Рамаданом. Религиозные темы и скромные фото пришли на смену некогда достаточно откровенному образу Анастасии Решетовой. Некоторые предполагают, что так на нее повлиял брак с Тимати, другие же заподозрили диву в романе с новым любовником. Суть теории заключается в том, что Анастасия хочет показать мужчине, что уважает и разделяет его веру.

Истинная причина преображения пока не раскрыта, но некоторые верующие люди восприняли фотографии и подписи модели к ним как оскорбление. Мимо такого события просто не могла пройти скандальная Лена Миро. Она поддержала пользователей.

Блогерша нашла в Сети старые снимки Анастасии Решетовой. На фото она в компании неопрятных молодых людей распивает дешевые алкогольные напитки в подъезде. Лена сравнила эти фото с новыми снимками дивы в "Инстаграме" и сделала вывод, что, на ее взгляд, Анастасия совсем не изменилась.

Лена Миро отметила, что ей невероятно стыдно за поведение дивы, и она искренне понимает тех, кто выступил против. "Очередная девка устраивает карнавал" – заявила она. Она считает, что образ, который старательно строит вокруг себя модель, фальшивый, и ей не стоит удивлять отношению мужчин к ней.